Главная сенсация 1-го тура ЛЧ! «Монако» с Головиным наказали «Барселону»!

Хюттера, конечно, не устраивала домашняя ничья в таких обстоятельствах. И уже после перерыва на поле появился Головин! Российский полузащитник заменил Камара, который, по мнению тренера, не летал и не высасывал каталонскую кровь. Видимо, так, поскольку травмы у сенегальца вроде бы не было. Правда, Камара висел на карточке. Наш легионер занял место в центре поля и должен был улучшить движение мяча у монегасков.

«Монако» во втором тайме владел мячом около 70% времени, но и «Барса» лучше выходила в контратаки. А первый удар в створ нанёс всё тот же Вандерсон, которого отыскал пасом в хорошей позиции Головин. Если бы не сейв тер Штегена, россиянин стал бы автором голевой передачи. Этот эпизод немецкий голкипер отработал как надо, но в некоторых других продолжал чудить. Однажды на выходе едва не выбил мяч рукой в собственные ворота, затем его неточный пас только чудом не привёл к выходу Минамино один на один. Не с той ноги встал в четверг тер Штеген.