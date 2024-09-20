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«Барселона» впервые потерпела поражение при Флике

Поражение «Барселоны» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Монако» (1:2) стало первым для каталонского клуба при руководстве немецкого тренера Ханс-Дитера Флика, возглавившего сине-гранатовых минувшим летом.

Источник: AP 2023

До встречи с французским клубом «Барселона» провела пять матчей, в которых одержала пять побед. После пяти туров испанской Примеры каталонский клуб набрал 15 очков и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице мадридского «Атлетико» на четыре очка.

«У нас было несколько моментов, в конце матча мы постарались сохранить компактность в обороне. Но сейчас нам необходимо смириться с поражением. Я сказал команде, что нужно держать голову поднятой вверх. Нас ждёт ещё одна игра в воскресенье. “Барселона” всё равно может провести Лигу чемпионов хорошо, ведь у нас впереди семи игр. Мы достигнем наших целей», — приводит слова Флика JijantesFC в соцсети Х (ранее Twitter).

В следующем туре Лиги чемпионов сине-гранатовые встретятся с «Янг Бойз». Игра состоится 1 октября.

Монако
2:1
Первый тайм: 1:1
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
19.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Ханс-Дитер Флик
Голы
Монако
Магнес Аклиуш
(де Оливейра Кампос Вандерсон)
16′
Джордж Иленихенья
(де Оливейра Кампос Вандерсон)
71′
Барселона
Ламин Ямаль
(Марк Касадо)
28′
Составы команд
Монако
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
17
Уилфрид Синго
22
Мохаммед Салису
6
Денис Закария
90+2′
11
Магнес Аклиуш
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
88′
13
Кристиан Мависса
7
Элисс Бен Сегир
30′
69′
12
Кайю Энрике
15
Ламин Камара
36′
46′
10
Александр Головин
18
Такуми Минамино
69′
9
Фоларин Балогун
90+6′
36
Бриль Эмболо
59′
21
Джордж Иленихенья
Барселона
1
Марк-Андре тер Штеген
5
Иньиго Мартинес
75′
23
Жюль Кунде
24
Эрик Гарсия
11′
17
Марк Касадо
85′
11
Рафинья
2
Пау Кубарси
80′
35
Херард Мартин
3
Алехандро Бальде
85′
88′
10
Ансу Фати
8
Педри
83′
14
Пабло Торре
19
Ламин Ямаль
80′
36
Серхи Домингес
9
Роберт Левандовски
80′
7
Ферран Торрес
Статистика
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
4
8
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
0
15
Фолы
14
7
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Аллард Линдхаут
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
Барселона
Лига чемпионов: таблица и календарь