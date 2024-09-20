«Барселона» впервые потерпела поражение при Флике

До встречи с французским клубом «Барселона» провела пять матчей, в которых одержала пять побед. После пяти туров испанской Примеры каталонский клуб набрал 15 очков и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице мадридского «Атлетико» на четыре очка.
«У нас было несколько моментов, в конце матча мы постарались сохранить компактность в обороне. Но сейчас нам необходимо смириться с поражением. Я сказал команде, что нужно держать голову поднятой вверх. Нас ждёт ещё одна игра в воскресенье. “Барселона” всё равно может провести Лигу чемпионов хорошо, ведь у нас впереди семи игр. Мы достигнем наших целей», — приводит слова Флика JijantesFC в соцсети Х (ранее Twitter).
В следующем туре Лиги чемпионов сине-гранатовые встретятся с «Янг Бойз». Игра состоится 1 октября.