«Барселона» впервые потерпела поражение при Флике

«У нас было несколько моментов, в конце матча мы постарались сохранить компактность в обороне. Но сейчас нам необходимо смириться с поражением. Я сказал команде, что нужно держать голову поднятой вверх. Нас ждёт ещё одна игра в воскресенье. “Барселона” всё равно может провести Лигу чемпионов хорошо, ведь у нас впереди семи игр. Мы достигнем наших целей», — приводит слова Флика JijantesFC в соцсети Х (ранее Twitter).