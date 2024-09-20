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«Тренер выпустил Головина, поняв, что пора играть». Во Франции оценили игру россиянина против «Барселоны»

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» против «Барселоны» (2:1).

Источник: AP 2023

Позволил команде владеть мячом

L'Equipe, восхищаясь победой «Монако» через шесть лет после возвращения в Лигу чемпионов, прежде всего отмечает работу Ади Хюттера. «Выпустив после перерыва Головина вместо Ламина Камара, он позволил своей команде играть выше и владеть мячом в схеме 4−1−4−1. Замена Эмболо на Иленихену, а не на Балогуна, незадолго до часовой отметки создала проблемы “Барсе”. Постоянно атакуя из глубины, бывший игрок “Антверпена” делал разницу», — отмечает самое авторитетное спортивное СМИ Франции.

Портал Maxifoot в своем материале хвалит монегасков, но признает: для чистоты эксперимента и понимания, чего стоит нынешний «Монако», интересно было бы сыграть в равных составах. А удаление Эрика Гарсии — как и остальные издания — называет одним из ключевых моментов встречи на «Луи II». Лучшим по версии Maxifoot стал наигравший на восьмерку Синго, а Головину выставили удивительно скоромную пятерку с кратким комментарием, что россиянин не сильно повлиял на игру.

Но, кстати, во Франции вообще не принято выставлять оценки вышедшим на замену игрокам. Исключение делают, если джокер сделает что-то выдающееся, либо оглушительно провалится. Именно так поступил сайт Homme du Match, который оставил Головина без оценки, а первой звездой признал автора победного паса Вандерсона.

Портал Get French Football News выставил Головину шестерку. Это на балл больше, чем у Камара, вместо которого появился россиянин. Семерки же получили Синго, Вандерсон и открывший счет Аклиуш. При этом под огонь критики попал наигравший на тройку форвард Эмболо, чье выступление резко контрастировало с юным автором победного гола Иленихеной.

Величайшая легенда

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr, естественно, в полном восторге. В обзоре игры отмечено, что свое возвращение в Лигу чемпионов команда с первых минут начала отлично. Как и официальные СМИ, фанатский портал отметил матч-менеджмент Хюттера, написав: «Почувствовав, что пора играть, Хюттер решил выпустить Головина в начале второго тайма».

«Мне очень понравилось работа Ади, чей выбор я часто критиковал, но я оценил тактические изменения в 4−4−2, когда Головин был рядом с Закарией», — поддержал выбор администрации портала Giovanni89.

«Я оценил выступление Головина — более техничное в середине поля», — отметил роль россиянина Danijelk.

В соцсетях среди поклонников монегасков царит полное благодушие. Некоторые уже строят планы на будущее, предрекая любимой команде чуть ли не попадание в топ-8 по итогам основного этапа. Эмоции захлестывают. Все-таки не каждый день обыгрываешь «Барселону».

«Какая великолепная команда “Монако”! Особенно с Головиным и Иленихеной. Победный матч-менеджмент!», — еще раз отметил замены и перестройку игры RazeRfoot.

«Монако» выход Головина добавил больше креативности", — выделил нашего легионера Rodrig0-gOmesz.

«Подумать только — Головин играет в “Монако” уже шесть лет. Время летит незаметно», — написал Justiin26 после напоминания, что россиянин выступал в последней для монегасков ЛЧ-2018/19.

«Головин здесь уже шесть лет. Думаю, он величайшая легенда», — добавил Maisonfantome.

«Головин выходит в перерыве на второй тайм, и все для “Монако” становится понятнее. В конце немного не хватает ритма. Головин — это равно темпу, плавности, присутствию в ключевых зонах. О футболе нужно думать, прежде, чем в него играть. Думать!» — резюмировал CGhemmour.

Монако
2:1
Первый тайм: 1:1
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
19.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Ханс-Дитер Флик
Голы
Монако
Магнес Аклиуш
(де Оливейра Кампос Вандерсон)
16′
Джордж Иленихенья
(де Оливейра Кампос Вандерсон)
71′
Барселона
Ламин Ямаль
(Марк Касадо)
28′
Составы команд
Монако
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
17
Уилфрид Синго
22
Мохаммед Салису
6
Денис Закария
90+2′
11
Магнес Аклиуш
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
88′
13
Кристиан Мависса
7
Элисс Бен Сегир
30′
69′
12
Кайю Энрике
15
Ламин Камара
36′
46′
10
Александр Головин
18
Такуми Минамино
69′
9
Фоларин Балогун
90+6′
36
Бриль Эмболо
59′
21
Джордж Иленихенья
Барселона
1
Марк-Андре тер Штеген
5
Иньиго Мартинес
75′
23
Жюль Кунде
24
Эрик Гарсия
11′
17
Марк Касадо
85′
11
Рафинья
2
Пау Кубарси
80′
35
Херард Мартин
3
Алехандро Бальде
85′
88′
10
Ансу Фати
8
Педри
83′
14
Пабло Торре
19
Ламин Ямаль
80′
36
Серхи Домингес
9
Роберт Левандовски
80′
7
Ферран Торрес
Статистика
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
4
8
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
0
15
Фолы
14
7
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Аллард Линдхаут
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
Барселона
Лига чемпионов: таблица и календарь