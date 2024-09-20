«Тренер выпустил Головина, поняв, что пора играть». Во Франции оценили игру россиянина против «Барселоны»

Портал Maxifoot в своем материале хвалит монегасков, но признает: для чистоты эксперимента и понимания, чего стоит нынешний «Монако», интересно было бы сыграть в равных составах. А удаление Эрика Гарсии — как и остальные издания — называет одним из ключевых моментов встречи на «Луи II». Лучшим по версии Maxifoot стал наигравший на восьмерку Синго, а Головину выставили удивительно скоромную пятерку с кратким комментарием, что россиянин не сильно повлиял на игру.