«Барселону» поставили на место. И это хорошо

Флик так здорово начал, что замаскировал жирные «косяки» барселонского руководства. Даже могло возникнуть ощущение, что на самом деле у клуба всё не так плохо. Но такое моментами бывало и при Хави. И неизменно начинали звучать лозунги, что «Барса» вернулась. Вот сейчас — точно вернулась! И она действительно всякий раз возвращалась. Только не на те вершины, где её хотят видеть болельщики. А в яму, из которой и звучали крики о возвращении в топ. В яму, где клуб сидит последние годы и откуда периодически протягивает разные конечности — примерно как Ума Турман во второй части «Убить Билла».