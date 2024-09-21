Аршавин о новом формате ЛЧ: УЕФА нужно сделать все, чтобы оттянуть создание Суперлиги

«Я о новом формате давно знал. Много кто выступает за, но есть и те, кто против. Посмотрим, как будет складываться. Это сделано для того, чтобы было больше матчей в Лиге чемпионов, чтобы команды заработали больше денег. В УЕФА по-другому не могли поступить. Им нужно делать все, чтобы богатые клубы были довольны и больше зарабатывали, чтобы оттянуть создание Суперлиги», — сказал Аршавин «СЭ».