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Осимхен «съел» команду Чалова и Оздоева. «Галатасарай» легко наказал ПАОК за безволие

Российские легионеры провели слабый матч. Впрочем, как и вся команда.

Источник: Getty Images

ПАОК вместе с Фёдором Чаловым и Магомедом Оздоевым стартовали в Лиге Европы. В 1-м туре общего этапа грекам достался сложный соперник — «Галатасарай». Сейчас уровень состава стамбульцев не сильно уступает серьёзным европейским клубам. Так что выезд в Турцию стал отличной проверкой для ПАОКа.

Первый тайм получился скорее напряжённым, чем ярким. Всё же противостояние турецких и греческих команд всегда несёт в себе «огонь». Поэтому и проиграть не хочет никто. Опасные моменты в первом тайме произошли уже ближе к концу тайма. Тогда «Галатасарай» провёл несколько ударных минут и придумал парочку действительно классных подходов. Но Юнус Акгюн и Виктор Осимхен не смогли поразить ворота ПАОКа. В ответ греки вывели один на один Янниса Константелиаса, но тот не переиграл Гюная Гювенча.

А что по Оздоеву и Чалову? В первом тайме Магомед получил жёлтую карточку. Фёдор же старался, но опасных моментов с его участием не было. А главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу получил жёлтую карточку после того, как судья не зафиксировал фол на Чалове.

Зато какой второй тайм подарили команды! «Галатасарай» вышел вперёд на 48-й минуте: после углового Виктор Осимхен сделал скидку головой. А мяч от ноги защитника греков Абдул-Рахмана Баба влетел в собственные ворота. Обидно и досадно.

Хозяева ощутили комфорт после забитого мяча. «Галатасарай» контролировал игру, хотя и не форсировал атаки. А у ПАОКа мог получиться опасный момент с Чаловым. Но Константелиас не смог отдать хороший пас на Фёдора, который вышел бы один на один с вратарём.

И всё же греки нашли свой момент. На 67-й минуте ПАОК провёл атаку. Хонни Отто от лицевой прострелил во вратарскую «Галатасарая», а голкипер Гювенч отразил мяч ногой. К несчастью для стамбульцев, отскоком воспользовались гости. И оказавшийся в одиночестве с мячом Константелиас переправил его в ворота. Нарисовались неожиданные 1:1.

Через пару минут тренер ПАОКа Луческу заменил Чалова. Фёдор провёл не самую яркую встречу, хотя и старался. Возможно, россиянина зря заменили — уже на 75-й минуте ПАОК пропустил снова. И снова в роли ассистента выступил Виктор Осимхен. После подачи в штрафную нигериец получил мяч и скинул его головой на Юнуса Акгюна. Тот нанёс мощнейший удар по воротам ПАОКа: мяч попал в голкипера Доминика Котарски, а затем от его рук всё же влетел в сетку.

После второго забитого «Галатасараем» мяча скорее турки были ближе к третьему голу, чем ПАОК — к камбэку. И уже на 90+5-й минуте стамбульцы довели дело до конца. Классный удар в касание из штрафной нанёс вышедший на замену Мауро Икарди.

Команда Окана Бурука оставила мощное впечатление от своей игры. «Галатасарай» из-за нового формата Лиги Европы вполне может рассчитывать на выход как минимум в четвертьфинал. А мы ждём результативных действий от россиян в ПАОКе. В следующем туре команда в Салониках принимает «Стяуа». Хороший шанс для Чалова и Оздоева засветить имена в протоколе.

Никита Паглазов

Галатасарай
3:1
Первый тайм: 0:0
ПАОК
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 1-й тур
25.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Ali Sami Yen Stadyum (Turk Telekom)
Главные тренеры
Окан Бурук
Рэзван Луческу
Голы
Галатасарай
Абдул Рахман Баба
48′
Юнус Акгюн
76′
Мауро Икарди
90′
ПАОК
Иоаннис Константелиас
67′
Составы команд
Галатасарай
19
Гюнай Гювенч
4
Исмаил Якобс
6
Давинсон Санчес
42
Абдюлкерим Бардакджы
34
Лукас Торрейра
20
Габриэл Сара
23
Каан Айхан
56′
84′
24
Элиас Йелерт
10
Дрис Мертенс
78′
8
Керем Демирбай
11
Юнус Акгюн
87′
18
Беркан Кутлу
45
Виктор Осимхен
78′
9
Мауро Икарди
53
Барыш Йылмаз
88′
44
Миши Батшуайи
ПАОК
42
Доминик Котарски
15
Омар Колли
16
Томаш Кендзера
19
Хонни Отто
21
Абдул Рахман Баба
11
Тайсон
14
Андрия Живкович
2
Мади Камара
81′
8
Темуе Бакайоко
7
Иоаннис Константелиас
77′
22
Штефан Шваб
27
Магомед Оздоев
28′
77′
77
Кирил Десподов
9
Федор Чалов
71′
34
Тарик Тиссудали
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
22
Удары (всего)
7
9
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
1
13
Фолы
9
2
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Галатасарай
ПАОК
Лига Европы: таблица и календарь