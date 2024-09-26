Осимхен «съел» команду Чалова и Оздоева. «Галатасарай» легко наказал ПАОК за безволие

Первый тайм получился скорее напряжённым, чем ярким. Всё же противостояние турецких и греческих команд всегда несёт в себе «огонь». Поэтому и проиграть не хочет никто. Опасные моменты в первом тайме произошли уже ближе к концу тайма. Тогда «Галатасарай» провёл несколько ударных минут и придумал парочку действительно классных подходов. Но Юнус Акгюн и Виктор Осимхен не смогли поразить ворота ПАОКа. В ответ греки вывели один на один Янниса Константелиаса, но тот не переиграл Гюная Гювенча.