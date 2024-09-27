Футболисты «Тоттенхэма» в меньшинстве разгромили «Карабах» в матче Лиги Европы

Забитыми мячами отметились Бреннан Джонсон (12-я минута), Папе Матар Сарр (52) и Доминик Соланке (68). С 8-й минуты «Тоттенхэм» играл в меньшинстве — с поля был удален румынский защитник Раду Дрэгушин.
Начало встречи было отложено на 35 минут, поскольку «Карабах» не смог вовремя прибыть на стадион из-за серьезных пробок в Лондоне.
В других матчах игрового дня турецкий «Фенербахче» на своем поле обыграл бельгийский «Юнион» (2:1), шведский «Мальмё» дома проиграл шотландскому «Рейнджерс» (0:2), нидерландский «Аякс» дома разгромил турецкий «Бешикташ» (4:0), итальянская «Рома» в родных стенах сыграла вничью с испанским «Атлетиком» (1:1), португальская «Брага» при своих болельщиках победила израильский «Маккаби» из Тель-Авива (2:1), чешская «Виктория» на выезде разошлась миром с германским «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне (3:3), латвийский РФШ в гостях уступил румынской «Стяуа» (1:4), греческий «Олимпиакос» на чужом поле не смог одолеть французский «Лион» (0:2).
Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге Европы вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.
В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил российские клубы и сборные от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.