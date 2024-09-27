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Футболисты «Тоттенхэма» в меньшинстве разгромили «Карабах» в матче Лиги Европы

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Английский «Тоттенхэм» со счетом 3:0 одержал разгромную победу над азербайджанским «Карабахом» в матче первого тура общего этапа футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Лондоне.

Забитыми мячами отметились Бреннан Джонсон (12-я минута), Папе Матар Сарр (52) и Доминик Соланке (68). С 8-й минуты «Тоттенхэм» играл в меньшинстве — с поля был удален румынский защитник Раду Дрэгушин.

Начало встречи было отложено на 35 минут, поскольку «Карабах» не смог вовремя прибыть на стадион из-за серьезных пробок в Лондоне.

В других матчах игрового дня турецкий «Фенербахче» на своем поле обыграл бельгийский «Юнион» (2:1), шведский «Мальмё» дома проиграл шотландскому «Рейнджерс» (0:2), нидерландский «Аякс» дома разгромил турецкий «Бешикташ» (4:0), итальянская «Рома» в родных стенах сыграла вничью с испанским «Атлетиком» (1:1), португальская «Брага» при своих болельщиках победила израильский «Маккаби» из Тель-Авива (2:1), чешская «Виктория» на выезде разошлась миром с германским «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне (3:3), латвийский РФШ в гостях уступил румынской «Стяуа» (1:4), греческий «Олимпиакос» на чужом поле не смог одолеть французский «Лион» (0:2).

Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге Европы вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил российские клубы и сборные от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Тоттенхэм Хотспур
3:0
Первый тайм: 1:0
Карабах
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 1-й тур
26.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Ангелос Постекоглу
Гурбан Гурбанов
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Бреннан Джонсон
(Доминик Соланке)
12′
Пап Метар Сарр
52′
Доминик Соланке
68′
Нереализованные пенальти
Карабах
Турал Байрамов
58′
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
6
Раду Дрэгушин
8′
33
Бен Дэвис
37
Микки ван де Вен
14
Арчи Грэй
29
Пап Метар Сарр
8
Ив Биссума
56′
71′
30
Родриго Бентанкур
15
Лукас Бергвалль
12′
13
Дестини Удоджи
7
Сон Хын Мин
71′
16
Тимо Вернер
19
Доминик Соланке
84′
47
Мики Мур
22
Бреннан Джонсон
46′
21
Деян Кулушевски
Карабах
99
Матеуш Кохальски
13
Бахлул Мустафазаде
44
Эльвин Джафаргулиев
23′
55
Бадави Гусейнов
7
Ясин Бензиа
66
Патрик Андраде
18
Жуниньо
2
Матеус Силва
79′
30
Аббас Гусейнов
27
Турал Байрамов
67′
15
Леандру Андраде
6
Хулио Ромао
67′
11
Эммануэль Аддай
10
Абделла Зубир
79′
8
Марко Янкович
Статистика
1
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
14
5
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
2
3
Угловые
9
10
Фолы
9
2
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Вилли Делажо
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
Карабах
Фенербахче
Аякс
Лига Европы: таблица и календарь