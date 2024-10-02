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ПСЖ без Сафонова проиграл «Арсеналу» в матче Лиги чемпионов по футболу

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:2 проиграл английскому «Арсеналу» в матче второго тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне.

Источник: AFP 2023

Забитыми мячами отметились Кай Хаверц (20-я минута) и Букайо Сака (35).

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов остался в запасе. Ворота французского клуба защищал итальянец Джанлуиджи Доннарумма, который оправился от травмы. Сафонов провел три последних матча за ПСЖ. В первом туре Лиги чемпионов парижская команда обыграла испанскую «Жирону» (1:0), в чемпионате Франции сыграла вничью с «Реймсом» (1:1) и обыграла «Ренн» (3:1).

После двух туров «Арсенал» набрал 4 очка, ПСЖ — 3. В следующем матче Лиги чемпионов парижская команда примет нидерландский ПСВ, «Арсенал» дома сыграет с «Шахтером». Встречи пройдут 22 октября.

В других матчах игрового дня французский «Брест» разгромил австрийский «Зальцбург» (4:0), германский «Байер» победил итальянский «Милан» (1:0), испанская «Барселона» обыграла швейцарский «Янг Бойз» (5:0), германская «Боруссия» из Дортмунда рзгромила шотландский «Селтик» (7:1), английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер» с одинаковым счетом 4:0 обыграли словацкий «Слован» и сербскую «Црвену Звезду» соответственно. Германский «Штутгарт» сыграл вничью с чешской «Спартой» (1:1), с таким же результатом завершился матч между нидерландским ПСВ и португальским «Спортингом».

Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.

Арсенал
2:0
Первый тайм: 2:0
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
1.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Луис Энрике
Голы
Арсенал
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
20′
Букайо Сака
35′
Составы команд
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
33
Риккардо Калафьори
76′
29
Кай Хаверц
41
Деклан Райс
11
Габриел Мартинелли
12
Юррьен Тимбер
46′
15
Якуб Кивер
5
Томас Партей
64′
23
Микель Мерино
7
Букайо Сака
90′
49
Майлс Льюис-Скелли
19
Леандро Троссар
74′
9
Габриэл Жезус
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
19
Ли Кан Ин
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
29
Брэдли Барколя
14
Дезире Дуэ
64′
8
Фабиан Руис
77′
17
Витор Феррейра Витинья
64′
23
Рандаль Коло Муани
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
5
6
Фолы
8
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
Арсенал
Лига чемпионов: таблица и календарь