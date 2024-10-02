ПСЖ без Сафонова проиграл «Арсеналу» в матче Лиги чемпионов по футболу

Забитыми мячами отметились Кай Хаверц (20-я минута) и Букайо Сака (35).
Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов остался в запасе. Ворота французского клуба защищал итальянец Джанлуиджи Доннарумма, который оправился от травмы. Сафонов провел три последних матча за ПСЖ. В первом туре Лиги чемпионов парижская команда обыграла испанскую «Жирону» (1:0), в чемпионате Франции сыграла вничью с «Реймсом» (1:1) и обыграла «Ренн» (3:1).
После двух туров «Арсенал» набрал 4 очка, ПСЖ — 3. В следующем матче Лиги чемпионов парижская команда примет нидерландский ПСВ, «Арсенал» дома сыграет с «Шахтером». Встречи пройдут 22 октября.
В других матчах игрового дня французский «Брест» разгромил австрийский «Зальцбург» (4:0), германский «Байер» победил итальянский «Милан» (1:0), испанская «Барселона» обыграла швейцарский «Янг Бойз» (5:0), германская «Боруссия» из Дортмунда рзгромила шотландский «Селтик» (7:1), английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер» с одинаковым счетом 4:0 обыграли словацкий «Слован» и сербскую «Црвену Звезду» соответственно. Германский «Штутгарт» сыграл вничью с чешской «Спартой» (1:1), с таким же результатом завершился матч между нидерландским ПСВ и португальским «Спортингом».
Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.