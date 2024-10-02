У Доннаруммы две кошмарные ошибки в матче с «Арсеналом». Фанаты «ПСЖ» просят вернуть Сафонова

Матвей активно наигрывался летом в товарищеских встречах, но в начале сезона занял место на скамейке запасных. После того как Доннарумма получил травму, россиянин успел провести 3 матча, в которых пропустил 2 мяча. В матче с «Арсеналом» Сафонов остался в резерве.