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У Доннаруммы две кошмарные ошибки в матче с «Арсеналом». Фанаты «ПСЖ» просят вернуть Сафонова

Ужасная игра итальянского вратаря.

Источник: Reuters

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, восстановившийся после травмы и заменивший в старте Матвея Сафонова, пропустил два гола от «Арсенала» в первом тайме матча Лиги чемпионов.

Виноват в обоих случаях

На 20-й минуте встречи итальянский вратарь неудачно вышел из ворот, пытаясь перехватить навес Троссара с фланга. В итоге первым на мяче оказался Хаверц. Немецкий полузащитник не простил парижан и открыл счет в матче.

Через 15 минут «Арсенал» удвоил преимущество — и снова главным антигероем стал Доннарумма. Сака забил прямым ударом со штрафного, а Джиджи не угадал траекторию и не сумел подстроиться. Возникло ощущение, что голкипер просто растерялся.

Фанаты «ПСЖ» вспоминают Сафонова

После грубых ошибок Доннаруммы в соцсетях болельщики парижского клуба призвали сделать Сафонова первым номером. Некоторые из них отметили, что «это лишь вопрос времени, когда русский заменит в воротах самого переоцененного голкипера мира».

«В конечном итоге Сафонов оказался не так уж и плох», «Во имя Всевышнего, выпустите Матвея в следующем матче», «Сафонов должен стать основным в “ПСЖ”, — пишут фанаты команды.

Во Франции назвали Доннарумму проблемой

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в разговоре с «СЭ» отрицательно оценил игру Джанлуилжи.

«Думаю, что матч “ПСЖ” против “Арсенала” это очень хорошая новость для Сафонова. Уровень Доннаруммы в Лиге чемпионов действительно становится проблемой для клуба», — сказал Леклер «СЭ».

Как Сафонов выступает за «ПСЖ»

Матвей активно наигрывался летом в товарищеских встречах, но в начале сезона занял место на скамейке запасных. После того как Доннарумма получил травму, россиянин успел провести 3 матча, в которых пропустил 2 мяча. В матче с «Арсеналом» Сафонов остался в резерве.

Роман Кольцов

Арсенал
2:0
Первый тайм: 2:0
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
1.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Луис Энрике
Голы
Арсенал
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
20′
Букайо Сака
35′
Составы команд
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
33
Риккардо Калафьори
76′
29
Кай Хаверц
41
Деклан Райс
11
Габриел Мартинелли
12
Юррьен Тимбер
46′
15
Якуб Кивер
5
Томас Партей
64′
23
Микель Мерино
7
Букайо Сака
90′
49
Майлс Льюис-Скелли
19
Леандро Троссар
74′
9
Габриэл Жезус
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
19
Ли Кан Ин
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
29
Брэдли Барколя
14
Дезире Дуэ
64′
8
Фабиан Руис
77′
17
Витор Феррейра Витинья
64′
23
Рандаль Коло Муани
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
5
6
Фолы
8
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал
ПСЖ
Лига чемпионов: таблица и календарь