«Арсенал» растоптал «ПСЖ». Доннарумма пропустил за тайм столько, сколько Сафонов за три матча

Доминирование против доминирования
Новый формат Лиги чемпионов обещал нам увеличение числа топ-матчей. Но пока получается так, что за игровой день пока видим максимум одну супервывеску. Во вторник таковой стала встреча «Арсенала» и «ПСЖ», двух ярких и доминирующих команд, которые гарантировали если не яркое шоу, то как минимум очень, очень качественное в техническом плане выступление.
Российского зрителя в первую очередь интересовал вопрос — появится ли в старте Матвей Сафонов? Пока был травмирован Джанлуиджи Доннарумма голкипер борной России провел три матча, пропустив всего два мяча. Не провалился, но и суперсейвов не совершал. Главный тренер парижан Луис Энрике решил вернуть в основу номинального первого номера, как только тот восстановился после повреждения. Что ж, право-то, конечно, имел, но наверняка потом пожалел о своем решении.
В составе французского гранда были и другие изменения. Например, не попал в заявку Усман Дембеле, у которого вновь возникли проблемы с дисциплиной. Остались на скамейке и Коло Муани, и Асенсио, а тройку в атаке составили Барколя, Ли Кан Ин и Дуэ. В общем, отражение спорного, но заслуживающего интереса видения Энрике.
Артета тоже удивил, но уже расстановкой. Обычно «канониры» не отходят от 4−2−3−1, а тут получились более классические 4−4−2 с Хаверцем и Троссаром в ролях форвардов. Хотя изменения тренеру диктовали обстоятельства — Эдегор травмирован, Мерино только восстановился и хорошо, что оказался доступен хотя бы со скамейки. Так что в паре с Райсом пришлось выпускать Томаса Парти, который грел лавку большую часть прошлого сезона и был выставлен на трансфер.
Встреча «Арсенала» и «ПСЖ» интересовала с точки зрения стиля. Обе команды любят играть во владение и доминировать, но тут кто-то должен был уступить. И «канониры» с первых минут показали, что собираются действовать по-хозяйски. Уже на 3-й минуте Мартинелли вываливался один на один с Доннаруммой — немного не дотянулся до мяча, угодив корпусом во вратаря. Итальянцу оказали помощь и он продолжил встречу. Спустя несколько минут нервы Джанлуиджи щекотал уже Сака, пробивший рядом с «девяткой» после фирменного подключения Калафьори.
Ахиллесова пята гиганта
«Арсенал» очевидно владел преимуществом, а «ПСЖ» хотя и больше контролировал мяч, но делал это на своей половине поля, находясь под бесконечным давлением. Так что гол хозяев вытекал из логики событий, хотя невозможно не сказать о явной ошибке Доннаруммы, который не успел сыграть на выходе и дал Хаверцу переправить мяч в сетку. Итальянец уже не первый раз допускает подобный ляп, и болельщики в соцсетях тут же ему это припомнили. Ну и добрым словом помянули Сафонова, который подобных промахов не допускал. Кстати, с начала прошлого сезона в Лиге чемпионов «ПСЖ» пропустил уже пять голов после ударов головой — больше любой другой команды. Такое уже похоже на симптом. Да и вообще парижане видят в сетке своих ворот как минимум один мяч уже в 20-й выездной встрече ЛЧ подряд.
Но чемпион Франции не собирался поднимать руки — гости все активнее действовали у чужих ворот. Техничный Барколя искал шансы на левом фланге, Нуну Мендеш зарядил издали в штангу, на высокой скорости врывался в штрафную и опасно простреливал Хакими.
А забил снова «Арсенал». Лондонцы использовали свою фишку — стандарты. Сака мощно прострелил в штрафную, Мартинелли и Троссар проскочили мимо мяча, но дезориентировали Доннарумму, который попросту не успел среагировать. Еще один вопрос к итальянцу, хотя тут его ошибка не настолько очевидна, момент реально сложный. Да и исправиться он успел спустя пару минут, нырнув под Троссара после очередного обострения Сака.
Идеальная надежность
Во втором тайме акценты стали понятны уже с первых минут — «Арсенал» плотно сел в оборону и отдал мяч сопернику, перекрыв весь кислород на своей половине поля. Хотя контрвыпады у «канониров» все равно получались острыми (правда, случались редко). Шанс хоронить интригу был у Мартинелли, которого вывели на удар изящными передачами Троссар и Хаверц, но бразилец с лета зарядил точно в Доннарумму. А в концовке снова пробивал из опасной зоны — на этот раз Джанлуиджи гостей выручил.
«ПСЖ» владел мячом, но вот до обострений доходило слишком редко. После перерыва самый опасный момент парижане создали после углового, когда Жоау Невеш выскользнул из-под опеки и пробил в перекладину. Издали неточно прикладывался вышедший на замену Руис, коварный удар получился у Ли Кан Ина — Райт справился. Больше — ничего. Был еще момент, когда мяч попал в руку Калафьори, но случилось это после рикошета, так что судья и ВАР оставили эпизод без внимания.
«Арсенал» идеально реализовал план на матч — наказал за ошибки и закрылся, удержав необходимое преимущество. Сейчас это не только более звездная, но и цельная команда, нежели перестраивающийся «ПСЖ». Так что результат справедлив. Но футбол обе команды показали приличного уровня — достойного плей-офф Лиги чемпионов.
Автор: Марк Бессонов