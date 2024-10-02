«Арсенал» растоптал «ПСЖ». Доннарумма пропустил за тайм столько, сколько Сафонов за три матча

«Арсенал» очевидно владел преимуществом, а «ПСЖ» хотя и больше контролировал мяч, но делал это на своей половине поля, находясь под бесконечным давлением. Так что гол хозяев вытекал из логики событий, хотя невозможно не сказать о явной ошибке Доннаруммы, который не успел сыграть на выходе и дал Хаверцу переправить мяч в сетку. Итальянец уже не первый раз допускает подобный ляп, и болельщики в соцсетях тут же ему это припомнили. Ну и добрым словом помянули Сафонова, который подобных промахов не допускал. Кстати, с начала прошлого сезона в Лиге чемпионов «ПСЖ» пропустил уже пять голов после ударов головой — больше любой другой команды. Такое уже похоже на симптом. Да и вообще парижане видят в сетке своих ворот как минимум один мяч уже в 20-й выездной встрече ЛЧ подряд.