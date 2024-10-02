Сафонова не вернут в основу после провала Доннаруммы. Матвею придется ждать шанс еще

В голевом эпизоде все игроки «Арсенала», бывшие в штрафной, сначала сгрудились на дальнем углу вратарской. А потом, когда Сака начал разбег перед подачей, рассыпались вдоль ее линии. Да, Доннарумма тут, кажется, просто растерялся, совершенно не подстроившись под мяч, но факт в том, что игроки парижан в любом случае проиграли этот эпизод. Сначала на мяче был первым Габриэл Мартинелли, затем — Томас Парти, защитники не успели их отсечь. Ни один, ни другой его в итоге не коснулись, но пара сантиметров в сторону, касание — и мы бы сейчас говорили о гении Жовера, а не об ошибке Доннаруммы.