Эмери вернул «Астон Виллу» в Лигу чемпионов. Чем уникальна эта команда и чего от нее ожидать?

И до недавнего времени успехи в кубках были главным достижением Унаи. Но работа в «Астон Вилле» заставила переосмыслить вес его фигуры. Эмери принял «Виллу» в октябре 2022-го, когда команду от зоны вылета отделяло всего одно очко. Уже в мае 2023-го фанаты праздновали квалификацию в Лигу конференций. А еще через год «вилланы» впервые за 41 год добыли путевку в Лигу чемпионов. Стремительнейший прогресс. И главное — добыт он был на дистанции в самом конкурентном национальном чемпионате планеты.