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Нойер снова чудовищно ошибся в Лиге чемпионов. Он больше не вратарь топ-уровня?

Конец не за горами.

Источник: Reuters
Футбол
Лига чемпионов 2024/2025
Общий этап. 2-й тур, 2.10.2024, 22:00
Астон Вилла
1
Бавария
0

Второй день второго тура обновленной Лиги чемпионов принес несколько сенсаций разной степени. «Реал» внезапно уехал с нулем очков и голов из Лилля, «Монако» после победы над «Барсой» лишь в добавленное время спас ничью с загребским «Динамо», а «Атлетико» получил 0:4 от «Бенфики». Матч с самой интригующей афишей тоже удивил результатом — «Бавария» безыдейно проиграла «Астон Вилле» 0:1.

Нечеловеческие 9:2 против Загреба двухнедельной давности не должны вводить в заблуждение. Как выяснилось, Компани пока не разобрался, как справляться с выстроенными системными командами. Так было в бундеслиге с «Байером», который успешно отсиделся несколько дней назад (1:1), так произошло и с «Виллой», в итоге вовсе победившей. В первом случае показатель ожидаемых голов немецкого гранда остановился на 1,21, во втором — 1,09. Убедительными цифры не назвать.

«Бавария» впервые за 42 матча проиграла в групповом этапе Лиги чемпионов. Предыдущее поражение датируется 27 сентября 2017 года. Целых семь лет прошло! Что интересно, тогда команду Карло Анчелотти огорчил «ПСЖ», возглавляемый… кем? Правильно, Унаи Эмери — ныне главным тренером «Виллы».

Источник: Neal Simpson/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Итак, атака Мюнхена кое-как ковырялась со слаженными действиями соперников. 17:5 по ударам, 64 на 36 по проценту владения — статистика вполне позволяет рассчитывать хоть на что-нибудь. Но эффективность давления красноречивее всего отражается в приведенном ранее xG. Получается, матч на 0:0. И он был бы безголевым, не будь в воротах Мартинес и Нойер.

Мануэль с грохотом проиграл дуэль аргентинскому коллеге. Эмилиано совершил семь сейвов, среди которых два сложнейших спасения в добавленное ко второму тайму время. Буквально эталонный перформанс в исполнении чемпиона мира-2022 — четко, безошибочно, надежно. Ну и, как всегда, чуток эпатажно.

Источник: Reuters

А другой чемпион мира, тот, что побеждал в 2014-м, мрачно ошибся. Непонятное действие Нойера привело к единственному голу, который забил джокер бирмингемцев Джон Дуран — нападающий обожает результативно выходить на замену. Например, в АПЛ у форварда девять голов за «Виллу», восемь из которых он воткнул после появления со скамейки.

Источник: Reuters

38-летний вратарь относительно недавно перенес крайне тяжелую травму. После вылета с катарского ЧМ Ману поехал кататься на горных лыжах и сломал правую голень. В итоге провел вне футбола почти год. Если точнее, 311 дней. В преклонном по футбольным меркам возрасте звучит почти как приговор, но кипер вернулся и снова занял место в рамке «Баварии».

С момента восстановления Нойер уже не похож на лучшего вратаря в мире. Да даже во внутреннем чемпионате. В сезоне-2023/24 он провел 23 матча и пропустил 33 мяча. По среднему числу голов за игру Мануэль занял шестое место среди вратарей с 20+ выходами (1,45), а процент сейвов вообще отправляет его аж на 13-ю строчку. Что уж там, в гранде уровня «Баварии» набрать всего шесть сухарей — это несерьезно. У Нюбеля вон в «Штутгарте» 11 за 30 матчей.

Еще немец стал фатально косячить. В полуфинале прошлой Лиги чемпионов Ману выронил мяч из рук после удара Винисиуса и позволил Хоселу сравнять счет по сумме двух встреч, после чего нападающий забил второй, а «Реал» ускакал в финал вместо «Баварии». Необходимо отметить, что в той игре Нойер несколько раз по-настоящему выручил, поэтому крайним его не сделаешь, да и не хочется. Но ситуация с Дураном — другое, более страшное дело.

Понимаете, здесь случился просчет, каких он себе позволить не может. Мануэль ошибся при выходе из ворот в попытке прочитать эпизод. Получилась позиция ни туда ни сюда — вратарь будто замер на секунду-другую в районе линии штрафной и молниеносно получил за шиворот. Кто-то может вспомнить подобное в исполнении Нойера? Про Станковича можно не говорить, там немного иное.

Источник: Peter Kneffel/picture alliance via Getty Images

Если в мае был звоночек, то теперь — тотальная тревога. Безусловно, Нойер до сих пор великолепен в розыгрышах и передачах. Но таких много. А заглядывать в будущее и инстинктивно чувствовать, когда дернуться вперед и со стопроцентной вероятностью подчистить, могут единицы.

«Я мог бы стоять на два метра глубже, но это наш стиль игры. Нападающий сыграл хорошо. Все знают, что я всегда выхожу из ворот, это часть моей игры», — сказал Мануэль после матча с «Виллой». Да, мы знаем. Потому и волнуемся, когда натыкаемся на невиданный сбой. Кажется, он и сам осознает закат. Не просто же так закончил со сборной и не собирается опять за нее выступать после травмы тер Штегена. Да и прошлая еврокампания для «Баварии» завершилась после ляпа Нойера в полуфинале с «Реалом».

Летом 2026 года из аренды должен вернуться Александр Нюбель, которого еще в 2020-м подписали в качестве потенциального наследника. Не удивляйтесь, если «Бавария» захочет отозвать его из «Штутгарта» чуть раньше, например уже по окончании текущего сезона. Нойер точно недоговорил и парочку великолепных матчей обязательно исполнит, но скоро все кончится. Уже кончается. Се ля ви.

Автор: Трофим Гондюреев

Астон Вилла
1:0
Первый тайм: 0:0
Бавария
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
2.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Villa Park
Главные тренеры
Унаи Эмери
Венсан Компани
Голы
Астон Вилла
Джон Дуран
(Пау Торрес)
79′
Составы команд
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
3
Диегу Карлос
90+4′
4
Эзри Конса
12
Люка Динь
14
Пау Торрес
8
Юри Тилеманс
19
Джейден Филоджин-Байдейс
27
Морган Роджерс
24
Амаду Онана
59′
6
Росс Баркли
41
Джейкоб Рэмси
27′
31
Леон Бэйли
60′
22
Иан Матсен
90+2′
11
Олли Уоткинс
70′
9
Джон Дуран
90+5′
Бавария
1
Мануэль Нойер
2
Дайот Упамекано
21′
19
Альфонсо Дэйвис
6
Йозуа Киммих
7
Серж Гнабри
66′
9
Гарри Кейн
3
Ким Мин Джэ
86′
8
Леон Горецка
27
Конрад Лаймер
86′
39
Матис Тель
45
Александр Павлович
76′
16
Жоау Пальинья
11
Кингсли Коман
46′
42
Джамал Мусиала
17
Майкл Олисе
66′
10
Лерой Сане
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
3
Удары (всего)
14
2
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
10
5
Фолы
10
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Раду Петреску
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астон Вилла
Бавария
Германия
Лига чемпионов: таблица и календарь