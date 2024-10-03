Нойер снова чудовищно ошибся в Лиге чемпионов. Он больше не вратарь топ-уровня?

«Я мог бы стоять на два метра глубже, но это наш стиль игры. Нападающий сыграл хорошо. Все знают, что я всегда выхожу из ворот, это часть моей игры», — сказал Мануэль после матча с «Виллой». Да, мы знаем. Потому и волнуемся, когда натыкаемся на невиданный сбой. Кажется, он и сам осознает закат. Не просто же так закончил со сборной и не собирается опять за нее выступать после травмы тер Штегена. Да и прошлая еврокампания для «Баварии» завершилась после ляпа Нойера в полуфинале с «Реалом».