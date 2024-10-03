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«Астана» стартовала с победы в новой Лиге конференций

«Астана» успешно взяла старт в общем этапе Лиги конференций, обыграв сербскую команду «ТСЦ Бачка Топола», передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Астана"

Встреча, прошедшая в Алматы на Центральном стадионе, завершилась со счетом 1:0. Решающий гол на 15-й минуте забил Кипрас Кажуколовас.

Стоит отметить, что гости также имели возможности для взятия ворот, но к счастью хозяев поля они ими не воспользовались.

Следующую игру астанчане проведут на выезде с валлийским «Нью-Сейнтс» 24 октября. Также подопечные Григория Бабаяна сыграют с кипрским «Пафосом» (7 ноября, в гостях), португальской «Виторией Гимарайнш» (28 ноября, дома), лондонским «Челси» (12 декабря, дома) и кипрским АПОЭЛом (19 декабря, в гостях).

Как известно, с этого сезона Лига конференций проводится в новом формате. Каждая команда сыграет в основном раунде по шесть матчей с разными соперниками (три дома и три в гостях). В ⅛ финала турнира напрямую выходят восемь лучших команд из общей таблицы. Команды, занявшие с девятого по 24-е места, примут участие в стыковых матчах за право сыграть в ⅛ финала.

Астана
1:0
Первый тайм: 1:0
Бачка-Топола
Футбол, Лига конференций, Общий этап. 1-й тур
3.10.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
Astana Arena
Главные тренеры
Григорий Бабаян
Йован Дамьянович
Голы
Астана
Кипрас Кажуколовас
(Ян Вороговский)
15′
Составы команд
Астана
93
Йосип Чондрич
2
Карло Бартолец
5
Кипрас Кажуколовас
6
Ян Вороговский
22
Александр Марочкин
45
Алекса Аманович
7
Макс Эбонг
77
Назми Грипши
84′
8
Исламбек Куат
9
Чинеду Гоффри
72′
81
Рамазан Каримов
86′
10
Марин Томасов
90′
11
Ннамди Аханону
28
Усман Камара
90′
21
Эльхан Астанов
Бачка-Топола
12
Велько Илич
25
Матея Джорджевич
30
Неманья Петрович
5
Душан Стеванович
7
Милан Радин
39′
14
Петар Станич
22
Стефан Йованович
8′
27
Милош Пантович
10
Александр Чиркович
84′
9
Марко Лазетич
18
Михайло Баньяц
78′
88
Бенце Шош
35
Ифет Джаковац
69′
29
Престиж Мбунджу
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
25
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
2
10
Фолы
8
7
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Оливер Рейтала
(Финляндия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астана
Бачка-Топола
Лига конференций: таблица и календарь