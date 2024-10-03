«Астана» стартовала с победы в новой Лиге конференций

Встреча, прошедшая в Алматы на Центральном стадионе, завершилась со счетом 1:0. Решающий гол на 15-й минуте забил Кипрас Кажуколовас.
Стоит отметить, что гости также имели возможности для взятия ворот, но к счастью хозяев поля они ими не воспользовались.
Следующую игру астанчане проведут на выезде с валлийским «Нью-Сейнтс» 24 октября. Также подопечные Григория Бабаяна сыграют с кипрским «Пафосом» (7 ноября, в гостях), португальской «Виторией Гимарайнш» (28 ноября, дома), лондонским «Челси» (12 декабря, дома) и кипрским АПОЭЛом (19 декабря, в гостях).
Как известно, с этого сезона Лига конференций проводится в новом формате. Каждая команда сыграет в основном раунде по шесть матчей с разными соперниками (три дома и три в гостях). В ⅛ финала турнира напрямую выходят восемь лучших команд из общей таблицы. Команды, занявшие с девятого по 24-е места, примут участие в стыковых матчах за право сыграть в ⅛ финала.