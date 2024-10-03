«Астана» стартовала с победы в новой Лиге конференций

Как известно, с этого сезона Лига конференций проводится в новом формате. Каждая команда сыграет в основном раунде по шесть матчей с разными соперниками (три дома и три в гостях). В ⅛ финала турнира напрямую выходят восемь лучших команд из общей таблицы. Команды, занявшие с девятого по 24-е места, примут участие в стыковых матчах за право сыграть в ⅛ финала.