УЕФА отберет матч у Алматы? Или почему «Челси» должен сыграть на «Астана Арене»

«У нас была проблема с отсутствием игр перед матчем с “Виторией” в ноябре, но, к счастью, мы вышли в финал Кубка лиги. Матч с “Женисом” — хорошая практика для нас. По декабрю все зависит от того, будет ли готова “Астана Арена”. Если да, то постараемся пригласить какую-нибудь команду КПЛ, которая уже начнет подготовку к новому сезону (для товарищеской встречи). Если же нет, то придется смотреть вариант с выездом в Европу или Турцию», — сказал тренер.