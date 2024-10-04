УЕФА отберет матч у Алматы? Или почему «Челси» должен сыграть на «Астана Арене»

Вчерашнюю игру с ТСЦ, по официальным данным, посетило 6576 зрителей. Получается, что трибуны были заполнены примерно на 27 процентов от общей вместимости на 23 804 посадочных мест.
Картинка по ТВ была не столь презентабельной, так как в кадре была восточная трибуна, которая традиционно заполняется слабее западной. Хотя не сказать, что казахстанский футбол избалован участием отечественных клубов в осенней части еврокубков, особенно Алматы.
Конечно, могло сыграть и то, что стартовый свисток прозвучал в 21:45, однако время устанавливает только УЕФА. Встреча в итоге закончилась после 23:30, что не очень удобно для тех, кому нужно рано вставать на учебу или работу на следующий день.
Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян не скрывает, что ему очень хочется поскорее вернуться домой — на «Астана Арену».
«Время начала матча мы не выбираем. Его назначает УЕФА. Чуть раньше было бы лучше, народа было бы больше. Но идеально, конечно, если бы это все было в Астане. Но, к сожалению, ситуация такая», — говорил он на пресс-конференции.
В рамках этого же диалога с представителями СМИ, рулевой столичных озвучил еще одну важную новость, которая намекает на возможность вернуться в Астану до конца сезона.
По первоначальным планам считалось, что клуб не сыграет дома до 2025 года, но после жеребьевки Лиги конференций, где в соперники достался в том числе лондонский «Челси», начались разговоры и споры. Многие считают, что ремонт на стадионе и замену газона можно успеть закончить к декабрю, а матч с лондонцами состоится 12 числа.
Григорий Константинович заявил, что «Астана» может провести товарищеские матчи на «Астана Арене» в ноябре и декабре. И если главный тренер говорит так, значит, у него есть информация, что стадион будет готов раньше первоначальных сроков.
Отсюда же появляется надежда, что и еврокубковые матчи с «Виторией» (28 ноября) и «Челси» (12 декабря), по сути, можно провести в столице.
«У нас была проблема с отсутствием игр перед матчем с “Виторией” в ноябре, но, к счастью, мы вышли в финал Кубка лиги. Матч с “Женисом” — хорошая практика для нас. По декабрю все зависит от того, будет ли готова “Астана Арена”. Если да, то постараемся пригласить какую-нибудь команду КПЛ, которая уже начнет подготовку к новому сезону (для товарищеской встречи). Если же нет, то придется смотреть вариант с выездом в Европу или Турцию», — сказал тренер.
В перерыве матча телевизионщики взяли интервью у главы отдела маркетинга и связи с общественностью клуба Кайсара Бекенова. Он ответил на актуальный вопрос по месту проведения матча «Астана» — «Челси», заявив, что окончательного решения еще нет.
«Пока нет точной информации, где пройдет матч. Потому что все зависит от ремонта “Астана Арены” и решения УЕФА. Болельщики не понимают, что, несмотря на наш выбор, УЕФА может поменять его. Могут сказать, что у вас как основной стадион указан “Центральный”. Ребята из УЕФА просили нас заранее сообщить, если будут изменения. Поэтому мы пока не можем официально сказать, где пройдет матч — в Астане или Алматы.
Пока на сайте УЕФА местом проведения матча «Астана» — «Челси» указан «Центральный». Болельщики подготовили обращение на имя Президента Токаева с просьбой перенести матч (в Астану)", — сказал функционер.
Как видим, ситуация сохраняет неопределенный статус. С одной стороны, «Центральный» в любом случае будет готов принимать матчи, но, с другой, клубу и игрокам хотелось бы вернуться в свой город. Да и низкая посещаемость в игре первого тура против ТСЦ явно не в пользу Алматы.
К сравнению, в прошлом еврокубковом сезоне «Астана» провела на «Астана Арене» семь матчей, а средняя посещаемость была равна 22 425 зрителей. В Алматы же, в рамках этого сезона (с учетом квалификации), средняя посещаемость — 7234 человек.
Добавим, что следующие два матча «Астаны» в Лиге конференций будут гостевыми. Уже 24 октября команда на выезде сыграет с валлийским «Нью-Сейнтсом».
До следующей же домашней еврокубковой игры, против «Витории», еще 55 дней (28 ноября), а до встречи с «Челси» — 69 суток (12 декабря).
Димаш Тулегенов