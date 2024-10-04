Мы недооцениваем величие Салаха. Он лучший африканец в истории Лиги чемпионов

Очевидно, главный клуб в жизни нападающего — «Ливерпуль». А сам нападающий без преувеличения один из главных игроков в истории мерсисайдцев. Третий бомбардир в целом и лучший в эпоху АПЛ, второй по голевым передачам. Десятый бомбардир всей лиги — но это пока, к концу сезона будет в районе шестого-седьмого места. Единственный из всех, кто делал 10+10 в трех розыгрышах чемпионата кряду. Три «Золотые бутсы», два приза игроку года, историческое золото, победа в ЛЧ и вообще все возможные трофеи. Чем глубже погружение, тем отчетливее видно, что за гигант перед нами.