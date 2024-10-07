50 тысяч за билет на «Челси»? Сколько стоит посмотреть матч «Астаны» в Лиге конференций

Несмотря на низкую стоимость билетов, стадион был заполнен примерно на четверть. Конечно, сыграло роль то, что «Астана» играет в 1200 километрах от своего города, а также позднее время начала игры (21:45 по местному). Но если бы болельщики знали, как дорого стоит посмотреть на эти же команды в Европе, у многих точно поменялось бы восприятие всего происходящего.
А что же с ценами на билеты у других клубов? К примеру, «Нью-Сейнтс» сыграет во втором туре с «Астаной». Матч валлийская сторона примет в Англии. Цены варьируются от 16 до 65 фунтов стерлингов (от 9,5 до 41,2 тысячи тенге). В Казахстане таких цен на футбол никогда и близко не было!
Кипрский АПОЭЛ продает билеты на декабрьский матч с «Астаной» по цене от 25 до 60 евро (от 13,3 до 31,9 тысячи тенге). Это тоже запредельно высокие стоимости для казахстанских болельщиков. А вот цены их соседей из «Пафоса», который в ноябре примет «Астану», пока неизвестны — клуб приступит к этому позже.
С остальными клубами «Астана» играет уже дома. Но мы решили изучить цены на билеты их соперников. Португальская «Витория» продавала билеты на матч первого тура со словенским «Целе» за 15−25 евро (от 7,9 до 13,2 тысячи тенге).
Билеты на домашний матч сербского ТСЦ в Лиге конференций начинаются от 1800 динаров (от 8,1 тысячи тенге). А вот домашние матчи «Челси» можно посетить примерно за 30−80 фунтов стерлингов (от 19 до 50,7 тысячи тенге).
Но тут же отметим, что во многих европейских клубах более совершенная система сезонных абонементов. Поэтому постоянным зрителям покупать билеты на матчи еврокубков тоже выгоднее, чем разовым посетителям и туристам. Некоторые команды даже предлагают болельщикам купить выгодный пакет из трех домашних матчей в Лиге конференций.
Что касается «Астаны», то такого в клубе точно нет, так как сейчас команда вынужденно играет в другом городе, проводя на одном стадионе матчи внутренних турнирах, а на другом — еврокубковые. Да и в целом, в Казахстане, не такая высокая культура боления, поэтому зрителей меньше, а цены, соответственно, ниже.
Следующий матч «Астаны» в Лиге конференций пройдет в ночь с 24 на 25 октября. Команда в гостях сыграет с «Нью-Сейнтсом».