50 тысяч за билет на «Челси»? Сколько стоит посмотреть матч «Астаны» в Лиге конференций

Несмотря на низкую стоимость билетов, стадион был заполнен примерно на четверть. Конечно, сыграло роль то, что «Астана» играет в 1200 километрах от своего города, а также позднее время начала игры (21:45 по местному). Но если бы болельщики знали, как дорого стоит посмотреть на эти же команды в Европе, у многих точно поменялось бы восприятие всего происходящего.