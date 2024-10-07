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«Бешикташ» Зайнутдинова оставили без поддержки в еврокубках: известны подробности

Болельщики «Бешикташа», в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, не смогут посетить выездной матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против французского «Лиона», сообщают Vesti.kz.

Источник: Reuters

По данным RMC Sport, Национальное управление по борьбе с хулиганством классифицировало встречу как событие с повышенным риском.

«Глава Лиона принял решение, что болельщиков нашей команды не пустят на стадион и в сам город. Наш клуб попытался пересмотреть данное решение. В результате совещания с главой Лиона, французской полицией, подразделением безопасности УЕФА и представителями Федерации футбола Турции было принято решение, что на матче возможно повторение инцидента 2017 года и другие нарушения порядка. В связи с этим хотим сообщить нашим болельщикам, что им не следует планировать поездок на данный матч», — сообщает пресс-служба «Бешикташа».

Напомним, что в апреле 2017 года, когда «Лион» принимал «Бешикташ» в первом матче ¼ финала Лиги Европы, начало игры было задержано из-за запуска петард со стороны турецких фанатов.

Матч «Лиона» и «Бешикташа» состоится 24 октября.

Бешикташ
Лион
Лига Европы: таблица и календарь