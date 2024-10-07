«Бешикташ» Зайнутдинова оставили без поддержки в еврокубках: известны подробности

«Глава Лиона принял решение, что болельщиков нашей команды не пустят на стадион и в сам город. Наш клуб попытался пересмотреть данное решение. В результате совещания с главой Лиона, французской полицией, подразделением безопасности УЕФА и представителями Федерации футбола Турции было принято решение, что на матче возможно повторение инцидента 2017 года и другие нарушения порядка. В связи с этим хотим сообщить нашим болельщикам, что им не следует планировать поездок на данный матч», — сообщает пресс-служба «Бешикташа».