Президент «Барселоны» заявил, что новый формат Лиги чемпионов не оправдал его ожиданий

«Я думал, мы будем получать больше денег, но оказалось, что получили больше матчей. Выиграть этот турнир престижно, но я ожидал, что всё будет иначе. Тот факт, что больше нет ответных матчей [на групповом этапе] искажает ситуацию.



Суперлига? Она жива как никогда, и для неё всё готово. Но необходимо достичь взаимопонимания с футбольными организациями. “Барса” должна сыграть роль моста между этими организациями и Суперлигой», — приводит слова Лапорты Marca.