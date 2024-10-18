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Президент «Барселоны» заявил, что новый формат Лиги чемпионов не оправдал его ожиданий

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением об обновлённом формате Лиги чемпионов.

Источник: Чемпионат.com

«Я думал, мы будем получать больше денег, но оказалось, что получили больше матчей. Выиграть этот турнир престижно, но я ожидал, что всё будет иначе. Тот факт, что больше нет ответных матчей [на групповом этапе] искажает ситуацию.

Суперлига? Она жива как никогда, и для неё всё готово. Но необходимо достичь взаимопонимания с футбольными организациями. “Барса” должна сыграть роль моста между этими организациями и Суперлигой», — приводит слова Лапорты Marca.

После двух туров общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» набрала три очка и занимает 17-е место.

Барселона
5:0
Первый тайм: 3:0
Янг Бойз
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
1.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Патрик Рамен
Голы
Барселона
Роберт Левандовски
(Рафинья)
8′
Рафинья
34′
Иньиго Мартинес
(Педри)
37′
Роберт Левандовски
(Иньиго Мартинес)
51′
Мохамед I Камара
81′
Составы команд
Барселона
13
Иньяки Пенья
3
Алехандро Бальде
23
Жюль Кунде
17
Марк Касадо
7
Ферран Торрес
11
Рафинья
2
Пау Кубарси
63′
32
Эктор Форт
5
Иньиго Мартинес
84′
39
Андрес Куэнка
8
Педри
63′
10
Ансу Фати
19
Ламин Ямаль
75′
21
Френки де Йонг
9
Роберт Левандовски
75′
18
Пау Виктор
Янг Бойз
33
Марвин Келлер
3
Жауан Хаджам
4
Танги Зукру
13
Мохамед I Камара
30
Сандро Лаупер
77
Жоэл Монтейру
27
Левин Блюм
57′
24
Закари Атекаме
7
Филип Угринич
40′
58′
20
Шейх Ньясс
10
Кастриот Имери
82′
8
Лукаш Лакомы
9
Седрик Иттен
73′
21
Алан Вирджиниус
11
Эбрима Колли
36′
73′
35
Сильвер Ганвула
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
5
9
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
2
8
Фолы
10
0
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Эрик Ламбрехтс
(Бельгия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
Лига чемпионов: таблица и календарь