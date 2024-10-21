«Боруссия» опасается шпионов на стадионе «Реала»

По информации источника, главный тренер немецкого клуба Нури Шахин опасается шпионов «Реала», которые, по его мнению, могут скрываться на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и наблюдать за тактическими приготовлениями «Боруссии». В связи с этим в понедельник футболисты дортмундской команды проведут заключительную предматчевую тренировку на своей базе, после чего отправятся в Мадрид на самолете.
Встреча между «Реалом» и «Боруссией» пройдет 22 октября и начнется в 22:00 мск. «Боруссия» в турнире одержала две победы, в активе «королевского клуба» одна победа при одном поражении.