«Боруссия» опасается шпионов на стадионе «Реала»

По информации источника, главный тренер немецкого клуба Нури Шахин опасается шпионов «Реала», которые, по его мнению, могут скрываться на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и наблюдать за тактическими приготовлениями «Боруссии». В связи с этим в понедельник футболисты дортмундской команды проведут заключительную предматчевую тренировку на своей базе, после чего отправятся в Мадрид на самолете.