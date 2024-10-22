«Монако» Головина разгромил сербский клуб в матче Лиги чемпионов

Футболисты «Монако» дома обыграли сербскую «Црвену Звезду» со счетом 5:1 в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов.
В составе победителей голы забили Такуми Минамино (20-я и 70-я минуты), Брил Эмболо (45+4), Уилфрид Синго (54) и Магнес Аклиуш (90+6). У проигравших отличился Шериф Ндиайе (27, с пенальти).
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену в начале второго тайма и не отметился результативными действиями.
«Монако» набрал семь очков и занимает первое место в турнирной таблице, сербский клуб все три матча проиграл и с нулем очков расположился на 34-й строчке.
В следующем туре «Монако» 5 ноября в гостях сыграет с итальянской «Болоньей», «Црвена Звезда» днем позже примет испанскую «Барселону».
С нынешнего сезона Лига чемпионов проходит в новом формате. Вместо 32 клубов в ней играют 36, при этом нет традиционного разделения на восемь групп по четыре команды. Все 36 клубов выступают в одной группе по швейцарской системе, каждая команда проведет на первом этапе восемь матчей против разных соперников.