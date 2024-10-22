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«Монако» Головина разгромил сербский клуб в матче Лиги чемпионов

Встреча против «Црвены Звезды» завершилась со счетом 5:1. Российский полузащитник Александр Головин отыграл второй тайм и не отметился результативными действиями.

Источник: Reuters

Футболисты «Монако» дома обыграли сербскую «Црвену Звезду» со счетом 5:1 в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов.

В составе победителей голы забили Такуми Минамино (20-я и 70-я минуты), Брил Эмболо (45+4), Уилфрид Синго (54) и Магнес Аклиуш (90+6). У проигравших отличился Шериф Ндиайе (27, с пенальти).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену в начале второго тайма и не отметился результативными действиями.

«Монако» набрал семь очков и занимает первое место в турнирной таблице, сербский клуб все три матча проиграл и с нулем очков расположился на 34-й строчке.

В следующем туре «Монако» 5 ноября в гостях сыграет с итальянской «Болоньей», «Црвена Звезда» днем позже примет испанскую «Барселону».

С нынешнего сезона Лига чемпионов проходит в новом формате. Вместо 32 клубов в ней играют 36, при этом нет традиционного разделения на восемь групп по четыре команды. Все 36 клубов выступают в одной группе по швейцарской системе, каждая команда проведет на первом этапе восемь матчей против разных соперников.

Монако
5:1
Первый тайм: 2:1
Црвена Звезда
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
22.10.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Владан Милоевич
Голы
Монако
Такуми Минамино
(Уилфрид Синго)
20′
Бриль Эмболо
45+4′
Уилфрид Синго
(Тило Керер)
54′
Такуми Минамино
(Бриль Эмболо)
70′
Магнес Аклиуш
(Такуми Минамино)
90+6′
Црвена Звезда
Шериф Ндиай
27′
Составы команд
Монако
1
Радослав Маецки
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
5
Тило Керер
26′
17
Уилфрид Синго
11
Магнес Аклиуш
18
Такуми Минамино
12
Кайю Энрике
77′
21
Джордж Иленихенья
6
Денис Закария
86′
8
Элиот Матазо
7
Элисс Бен Сегир
46′
10
Александр Головин
15
Ламин Камара
77′
27
Крепин Диатта
36
Бриль Эмболо
77′
33
Люка Мишаль
Црвена Звезда
1
Марко I Илич
5
Урош Спаич
24
Нассер Джига
66
Соль Ен У
21
Тими Макс Элшник
14
Петер Олайинка
6
Раде Крунич
60′
23
Милан Родич
55
Андрия Максимович
45+3′
74′
8
Гелор Канга
9
Шериф Ндиай
74′
10
Александр Катаи
15
Силас Катомпа Мвумпа
60′
32
Лука Илич
17
Бруно Дуарте
7′
22
Далсиу
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
27
Удары (всего)
5
8
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
5
16
Фолы
8
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Штилер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
Црвена Звезда
Лига чемпионов: таблица и календарь