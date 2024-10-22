«Монако» Головина разгромил сербский клуб в матче Лиги чемпионов

С нынешнего сезона Лига чемпионов проходит в новом формате. Вместо 32 клубов в ней играют 36, при этом нет традиционного разделения на восемь групп по четыре команды. Все 36 клубов выступают в одной группе по швейцарской системе, каждая команда проведет на первом этапе восемь матчей против разных соперников.