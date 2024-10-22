Головин был в сантиметрах от гола в ЛЧ! А вот его партнёр сотворил настоящий шедевр

«Основной причиной его трудностей в начале сезона может быть травма в предсезонке, но он борется за то, чтобы вернуться в свою лучшую форму. Сейчас мы часто говорим о проблемах в атаке, но я доволен, потому что у нас по-прежнему такое же количество очков, как у “ПСЖ”. Некоторые игроки сейчас не в лучшей форме, моя задача — убедиться, что они вернутся в форму».