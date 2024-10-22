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Головин был в сантиметрах от гола в ЛЧ! А вот его партнёр сотворил настоящий шедевр

«Монако» разгромил «Црвену Звезду».

Источник: AP 2024

«Монако» Александра Головина победил в Лиге чемпионов «Црвену Звезду» Егора Пруцева. У монегасков стало семь очков после трёх туров. А у сербов — три «баранки».

Битвы российских легионеров в этом матче не получилось. Головин начал игру на скамейке запасных, а Пруцев и вовсе не попал в заявку. Сообщалось о травме у нашего вингера «Црвены Звезды». Что касается полузащитника монегасков, то об Александре накануне высказался главный тренер Ади Хюттер:

«Основной причиной его трудностей в начале сезона может быть травма в предсезонке, но он борется за то, чтобы вернуться в свою лучшую форму. Сейчас мы часто говорим о проблемах в атаке, но я доволен, потому что у нас по-прежнему такое же количество очков, как у “ПСЖ”. Некоторые игроки сейчас не в лучшей форме, моя задача — убедиться, что они вернутся в форму».

Игра на стадионе «Луи II» получалась достаточно живой и обоюдоострой. Быстрый гол «Монако» мог забить конкурент Головина — левый вингер Бен-Сегир, но после кросса слева неточно пробил из убойной позиции. Вообще, монегаски пытались вскрывать оборону соперника и находить пространство на флангах. Центр сербы перекрывали тремя центральными защитниками, тройкой центрхавов и парой нападающих. При этом сама «Црвена Звезда» проводила опасные контрвыпады. Кроме того, команды Хюттера и Владана Милоевича при счёте 0:0 создали по голевому моменту после стандартов, выигрывая воздух на угловых.

В середине первого тайма «Монако» забил. Редкая ситуация, когда в обороне возникает такая несогласованность, как у «Црвены Звезды» в этом эпизоде. После заброса справа Минамино в позиционной атаке спокойно вылетел один на один! Сербы делали офсайдную ловушку, а Силас справа ошибся позиционно и сломал линию. Вингеру, действовавшему в роли латераля, очевидно, просто не хватило навыков защитника. Японский форвард хозяев послал мяч в сетку точно низом.

Однако, легко забив, «Монако» вскоре также пропустил простой гол. У монегасков случился провал справа в обороне — центрбек Синго крайне неудачно сыграл на перехвате. Керер страховал партнёра и вынужден был сфолить в штрафной на Ндиайе. Сам же сенегалец и реализовал пенальти, отправив мяч почти по центру на средней высоте.

«Црвена Звезда» в целом неплохо защищалась, так что после 45 минут игры у «Монако» был лишь один удар в створ. Но перед самым перерывом в компенсированное время команде Хюттера удалась быстрая атака — три в пять. Мощный Эмболо зацепился за мяч, потом почти потерял его, тем не менее швейцарцу повезло с отскоком от экс-игрока «Краснодара» Спаича. Центрфорвард пробил от земли и забил второй гол хозяев.

В перерыве на поле появился Головин — россиянин заменил Бен-Сегира. Александр играл левого хавбека, но часто смещался в центр, работал между линий и оставлял фланг защитнику Энрике. В одном таком эпизоде бразилец едва не забил быстрый гол во втором тайме. А на 54-й минуте чудо-гол сотворил Синго. Получив мяч в центре поля, ивуариец продвинулся вперёд и зарядил метров с 30 почти в самую «девятку». Выглядело это невероятно красиво!

Выстрел Синго сбил с ног «Црвену Звезду». Команда Владана Милоевича полностью проиграла этот отрезок матча. Связка Вандерсон — Аклиуш разрывала правый фланг. Вскоре забил Эмболо, продавив защитника, но гол был отменён из-за того, что мяч попал от вратаря в руку швейцарцу. Затем два шанса выпали Аклиушу: вингер попал в штангу после углового и едва не забил ударом с лёта, когда классную закидушку придумал Головин. В общем, гол «Монако» назревал, и вскоре плод упал к ногам хозяев. Благодаря перехвату на чужой половине монегаски организовали резкий контрвыпад, а вышедший на замену экс-защитник «Зенита» Родич поскользнулся и в самый неподходящий момент упал. В результате Минамино оформил дубль.

Благодаря в том числе Головину «Монако» улучшил движение мяча. Россиянин и сам мог забить, но мяч после его удара из-за штрафной остановила штанга своих же, монегаскских ворот. Эх, обидно!

Завершил матч Головин с такой статистикой: 41 касание мяча, три удара, 94% точных передач, два паса под удар, два отбора, одна обводка и три выигранных единоборства из пяти. В концовке Александр получил ещё один шанс, однако чуть-чуть промахнулся, нанося обводящий удар. А вот Аклиуш в последней атаке забил заслуженный гол — из-под Родича.

Анатолий Романов

Монако
5:1
Первый тайм: 2:1
Црвена Звезда
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
22.10.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Владан Милоевич
Голы
Монако
Такуми Минамино
(Уилфрид Синго)
20′
Бриль Эмболо
45+4′
Уилфрид Синго
(Тило Керер)
54′
Такуми Минамино
(Бриль Эмболо)
70′
Магнес Аклиуш
(Такуми Минамино)
90+6′
Црвена Звезда
Шериф Ндиай
27′
Составы команд
Монако
1
Радослав Маецки
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
5
Тило Керер
26′
17
Уилфрид Синго
11
Магнес Аклиуш
18
Такуми Минамино
12
Кайю Энрике
77′
21
Джордж Иленихенья
6
Денис Закария
86′
8
Элиот Матазо
7
Элисс Бен Сегир
46′
10
Александр Головин
15
Ламин Камара
77′
27
Крепин Диатта
36
Бриль Эмболо
77′
33
Люка Мишаль
Црвена Звезда
1
Марко I Илич
5
Урош Спаич
24
Нассер Джига
66
Соль Ен У
21
Тими Макс Элшник
14
Петер Олайинка
6
Раде Крунич
60′
23
Милан Родич
55
Андрия Максимович
45+3′
74′
8
Гелор Канга
9
Шериф Ндиай
74′
10
Александр Катаи
15
Силас Катомпа Мвумпа
60′
32
Лука Илич
17
Бруно Дуарте
7′
22
Далсиу
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
27
Удары (всего)
5
8
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
5
16
Фолы
8
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Штилер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
Црвена Звезда
Лига чемпионов: таблица и календарь