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Тотальное уничтожение! «Реал» выдал фантастическое шоу в Мадриде

«Боруссия» вела со счетом 2:0, но в итоге ее безжалостно разобрали на запчасти.

Источник: AFP 2023

Ремейк финала предыдущей Лиги чемпионов — уже вроде бы неплохая афиша. Тем более, помимо этого, у «Реала» и «Боруссии» есть своя история отношений в в главном еврокубке. Можно вспомнить, например, полуфинал 2013 года, когда в первом матче случились 4:1 с покером Роберта Левандовски, а в ответной встрече бланкос едва не отыгрался и не прорвался в финал — 2:0 с оголенным нервом в концовке. Или как нынешний главный тренер дортмундцев Нури Шахин примерно в то же время не сумел закрепиться в составе сливочных, куда переходил как раз от желто-черных.

Пересечений много, другое дело, что новый формат Лиги чемпионов дает топ-клубам возможность особенно не напрягаться и подходить к матчам избирательно. Понимая, что уж в число первых 24 команд, которые продолжают борьбу, они так или иначе попадут (справедливости ради, и при прежней формуле групповой этап фавориты проходили в режиме круиз-контроля). Нужно просто брать свои 10−12 очков дома, а на выезде при существующем перенасыщенном календаре уж как получится. А в таких условиях даже громкая афиша часто не гарантирует классного зрелища — в качестве примера можно вспомнить довольно серую встречу «Манчестер Сити» с «Интером» на старте турнира.

К счастью, в прошлом туре «Реал» уступил в гостях «Лиллю», так что сейчас нужно было включаться и делать все по-взрослому, на время забыв об экономии сил и предстоящем в воскресенье класико с «Барселоной». И стартовый состав Мадрида на это намекал — проверенная схема 4−3−3, Антонио Рюдигер и Эдер Милитао в центре обороны, трио Винисиус — Килиан Мбаппе — Родриго в атаке, и даже Лука Модрич как знамя победных традиций.

Правда, о том, что нужно включаться по-настоящему, футболисты «Реала» вспомнили почему-то только после 34-й минуты, когда счет стал 2:0 в пользу «Боруссии». Гости, взявшие шесть очков из шести на старте, могли, в принципе, пинать мяч в свое удовольствие, чем, собственно, и занимались: спокойно погасили довольно вялый стартовый порыв «Реала», доминировали во владении. Оба гола — результат идеально расчерченных комбинаций, для учебников и тактических разборов.

Но в итоге получилось даже лучше, потому что разозленный и разъяренный «Реал» — это невероятно зрелищная штука. Вот, правда — словно переключили тумблер или нажали на какую-то потайную кнопку. Лучший пример — Винисиус, который первые полчаса лениво ходил пешком, а только счет стал 0:2, внезапно начал ускоряться и прессинговать защитников, а закончилось все вообще хет-триком.

Источник: Reuters

То, что будет буря, стало понятно очень быстро, когда почти сразу же после гола Джейми Гиттенса футболисты «Реала» дважды умудрились попасть в каркас ворот в ходе одной атаки. Сомнений, что это только начало, не было никаких. Первые 20 минут второго тайма — прекрасный образец того, каким страшным для соперников и в то же время зрелищным для обычного зрителя этот «Реал» может быть, когда врубает режим зверя. И когда Рюдигер внес мяч в ворота после навеса Мбаппе, стало ясно, что продолжение обязательно последует.

К чести «Боруссии», даже когда счет сравнялся, она не оказалась в нокдауне, а продолжала играть в футбол и даже создавала моменты. А атака с победным голом Лукаса Васкеса вообще-то началась с сэйва Тибо Куртуа, который потащил удар Максимилиана Байера с угла вратарской. Но противостоять такому «Реалу» — заряженному, разозленному, куражному — не способна, наверное, ни одна команда в мире. Итог: тотальное уничтожение немецкого клуба.

Жаль только, что вот так включаться «Реалу» приходится не слишком часто, особенно на этой стадии сезона. Потому что это действительно фантастическое зрелище — настоящий идеальный шторм.

Дмитрий Гирин

Реал
5:2
Первый тайм: 0:2
Боруссия Д
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
22.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Нури Шахин
Голы
Реал
Антонио Рюдигер
(Килиан Мбаппе)
60′
Винисиус Жуниор
62′
Лукас Васкес
83′
Винисиус Жуниор
(Джуд Беллингем)
86′
Винисиус Жуниор
90+3′
Боруссия Д
Дониэлл Мален
(Серу Гирасси)
30′
Джейми Гиттенс
(Дониэлл Мален)
34′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
3
Эдер Милитау
22
Антонио Рюдигер
23
Ферлан Менди
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
87′
17
Лукас Васкес
5
Джуд Беллингем
90′
15
Арда Гюлер
10
Лука Модрич
71′
6
Эдуардо Камавинга
9
Килиан Мбаппе
90′
19
Дани Себальос
11
Родригу
85′
14
Орельен Тшуамени
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
4
Нико Шлоттербек
5
Рами Бенсебаини
25
Никлас Зюле
10
Юлиан Брандт
20
Марсель Забитцер
19
Серу Гирасси
26
Юлиан Рюэрсон
76′
23
Эмре Джан
8
Феликс Нмеча
76′
14
Максимилиан Байер
21
Дониэлл Мален
64′
13
Паскаль Гросс
43
Джейми Гиттенс
55′
3
Вальдемар Антон
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
25
Удары (всего)
8
9
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
4
8
Фолы
8
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Боруссия Д
Лига чемпионов: таблица и календарь