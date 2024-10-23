Тотальное уничтожение! «Реал» выдал фантастическое шоу в Мадриде

Ремейк финала предыдущей Лиги чемпионов — уже вроде бы неплохая афиша. Тем более, помимо этого, у «Реала» и «Боруссии» есть своя история отношений в в главном еврокубке. Можно вспомнить, например, полуфинал 2013 года, когда в первом матче случились 4:1 с покером Роберта Левандовски, а в ответной встрече бланкос едва не отыгрался и не прорвался в финал — 2:0 с оголенным нервом в концовке. Или как нынешний главный тренер дортмундцев Нури Шахин примерно в то же время не сумел закрепиться в составе сливочных, куда переходил как раз от желто-черных.