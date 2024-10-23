«Арсенал» обыграл «Шахтер» в матче Лиги чемпионов

«Арсенал» выиграл второй матч подряд в Лиге чемпионов, набрал 7 очков и идет на четвертом месте в таблице. «Шахтер» (1) не смог одержать победу в третьей игре подряд и располагается на 29-й позиции. В следующем туре Лиги чемпионов «Арсенал» 6 ноября на выезде сыграет с итальянским «Интером», «Шахтер» в этот же день встретится со швейцарским «Янг Бойз».