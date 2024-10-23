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«Арсенал» обыграл «Шахтер» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Лондонский футбольный клуб «Арсенал» обыграл украинский «Шахтер» в матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан. Автоголом отметился вратарь «Шахтера» Дмитрий Резник (29-я минута). На 77-й минуте полузащитник «канониров» Леандро Троссард не реализовал пенальти.

«Арсенал» выиграл второй матч подряд в Лиге чемпионов, набрал 7 очков и идет на четвертом месте в таблице. «Шахтер» (1) не смог одержать победу в третьей игре подряд и располагается на 29-й позиции. В следующем туре Лиги чемпионов «Арсенал» 6 ноября на выезде сыграет с итальянским «Интером», «Шахтер» в этот же день встретится со швейцарским «Янг Бойз».

Результаты остальных матчей тура:

  • «Астон Вилла» (Англия) — «Болонья» (Италия) — 2:0;
  • «Жирона» (Испания) — «Слован» (Братислава, Словакия) — 2:0;
  • «Штурм» (Австрия) — «Спортинг» (Португалия) — 0:2;
  • «Ювентус» (Италия) — «Штутгарт» (Германия) — 0:1.

Арсенал
1:0
Первый тайм: 1:0
Шахтер
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
22.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Марино Пушич
Голы
Арсенал
Дмитрий Ризнык
29′
Нереализованные пенальти
Арсенал
Леандро Троссар
77′
Составы команд
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
5
Томас Партей
29
Кай Хаверц
41
Деклан Райс
11
Габриел Мартинелли
84′
4
Бен Уайт
34′
46′
23
Микель Мерино
33
Риккардо Калафьори
72′
49
Майлс Льюис-Скелли
9
Габриэл Жезус
68′
30
Рахим Стерлинг
19
Леандро Троссар
87′
20
Жорже Луиз Фреллу Жоржиньо
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
5
Валерий Бондарь
13
Педро Энрике
90+6′
22
Николай Матвиенко
26
Ефим Конопля
8
Дмитрий Крыськив
10
Георгий Судаков
21
Артем Бондаренко
87′
30
Марлон Гомес
7
Эгиналдо
84′
2
Лассина Траоре
11
Александр Зубков
64′
37
Кевин
14
Даниил Сикан
64′
38
Педриньо
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
9
5
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
3
7
Фолы
10
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал
Шахтер
Лига чемпионов: таблица и календарь