«Арсенал» обыграл «Шахтер» в матче Лиги чемпионов

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан. Автоголом отметился вратарь «Шахтера» Дмитрий Резник (29-я минута). На 77-й минуте полузащитник «канониров» Леандро Троссард не реализовал пенальти.
«Арсенал» выиграл второй матч подряд в Лиге чемпионов, набрал 7 очков и идет на четвертом месте в таблице. «Шахтер» (1) не смог одержать победу в третьей игре подряд и располагается на 29-й позиции. В следующем туре Лиги чемпионов «Арсенал» 6 ноября на выезде сыграет с итальянским «Интером», «Шахтер» в этот же день встретится со швейцарским «Янг Бойз».
Результаты остальных матчей тура:
- «Астон Вилла» (Англия) — «Болонья» (Италия) — 2:0;
- «Жирона» (Испания) — «Слован» (Братислава, Словакия) — 2:0;
- «Штурм» (Австрия) — «Спортинг» (Португалия) — 0:2;
- «Ювентус» (Италия) — «Штутгарт» (Германия) — 0:1.