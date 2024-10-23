Винисиус рассказал, о чем Анчелотти говорил в раздевалке: «Мы послушали босса и согласились»

«Главное, что мы верили в себя. Это наш дом, полный наших болельщиков, и в таких обстоятельствах может произойти все, что угодно.



Мы были спокойны в перерыве. Мы послушали босса и согласились с одной простой вещью: если мы сможем забить первыми, то мы дадим отпор и победим.



Хочу поблагодарить болельщиков за то, что они с нами, потому что мы знаем, что нам нужно совершенствоваться. Наша цель — играть так же, как во втором тайме, с самого начала каждой недели.



Анчелотти всегда находит правильный способ сделать матчи проще для нас. Мы изменили схему, но также и динамику во втором тайме. Лига чемпионов — это наш турнир, и не сомневайтесь, мы хотим выиграть его снова. Анчелотти всегда говорит мне, что я могу дать больше — мне 24 года, и я хочу остаться в “Реале” навсегда. Я хочу отдать все клубу, который дал мне так много», — сказал Винисиус в интервью Movistar.