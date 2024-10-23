«Главное, что мы верили в себя. Это наш дом, полный наших болельщиков, и в таких обстоятельствах может произойти все, что угодно.
Мы были спокойны в перерыве. Мы послушали босса и согласились с одной простой вещью: если мы сможем забить первыми, то мы дадим отпор и победим.
Хочу поблагодарить болельщиков за то, что они с нами, потому что мы знаем, что нам нужно совершенствоваться. Наша цель — играть так же, как во втором тайме, с самого начала каждой недели.
Анчелотти всегда находит правильный способ сделать матчи проще для нас. Мы изменили схему, но также и динамику во втором тайме. Лига чемпионов — это наш турнир, и не сомневайтесь, мы хотим выиграть его снова. Анчелотти всегда говорит мне, что я могу дать больше — мне 24 года, и я хочу остаться в “Реале” навсегда. Я хочу отдать все клубу, который дал мне так много», — сказал Винисиус в интервью Movistar.
Винисиус рассказал, о чем Анчелотти говорил в раздевалке: «Мы послушали босса и согласились»
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (5:2). Бразилец оформил хет-трик.
«Главное, что мы верили в себя. Это наш дом, полный наших болельщиков, и в таких обстоятельствах может произойти все, что угодно.
Карло Анчелотти
Нури Шахин
Антонио Рюдигер
(Килиан Мбаппе)
60′
Винисиус Жуниор
62′
Лукас Васкес
83′
Винисиус Жуниор
(Джуд Беллингем)
86′
Винисиус Жуниор
90+3′
Дониэлл Мален
(Серу Гирасси)
30′
Джейми Гиттенс
(Дониэлл Мален)
34′
1
Тибо Куртуа
3
Эдер Милитау
22
Антонио Рюдигер
23
Ферлан Менди
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
87′
17
Лукас Васкес
5
Джуд Беллингем
90′
15
Арда Гюлер
10
Лука Модрич
71′
6
Эдуардо Камавинга
9
Килиан Мбаппе
90′
19
Дани Себальос
11
Родригу
85′
14
Орельен Тшуамени
1
Грегор Кобель
4
Нико Шлоттербек
5
Рами Бенсебаини
25
Никлас Зюле
10
Юлиан Брандт
20
Марсель Забитцер
19
Серу Гирасси
26
Юлиан Рюэрсон
76′
23
Эмре Джан
8
Феликс Нмеча
76′
14
Максимилиан Байер
21
Дониэлл Мален
64′
13
Паскаль Гросс
43
Джейми Гиттенс
55′
3
Вальдемар Антон
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
25
Удары (всего)
8
9
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
4
8
Фолы
8
1
Офсайды
0
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти