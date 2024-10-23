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Винисиус — блеск: хет-триком перевернул матч с «Боруссией». А через неделю получит «Золотой мяч»

Сказал, что хочет остаться в «Реале» навсегда.

Источник: AP 2024

«Реал» выдал очередной яркий матч в Лиге чемпионов — победил «Боруссию» 5:2 в 3-м туре общего этапа. При этом к перерыву «сливочные» уступали 0:2, а все пять мячей забили во втором тайме. Особенно выделился Винисиус — на счету 24-летнего вингера хет-трик.

Винисиус праздновал как Роналду и угодил в скандал

Бразилец здорово оттоптался на «Боруссии» — забивал на любой вкус. Свой первый гол (спасительный для «Реала») он оформил на 62-й минуте с ассиста Килиана Мбаппе — француз предпочел бы забить сам, но соперники удачно сфолили на нем так, что мяч отлетел прямо к Винисиусу. Тот не растерялся и сравнял счет.

Второй гол бразильца (и четвертый — «Реала») получился красивым и точно самым эмоциональным. Вини получил мяч еще на своей половине, сам протащил его до штрафной и забил из-за ее пределов — такие голы обычно оформляют в футбольных симуляторах, а не в реальной игре. Вероятно, из-за этого бразилец расчувствовался и выдал сразу пачку празднований, попутно угодив в потенциальный скандал.

Сразу после гола вингер понесся к угловому флагу, сняв и отбросив в сторону футболку, а попутно приспустил шорты — все увидели, что у него трусы от Nike. Учитывая, что экипировщик «Реала» — adidas (чья футболка мгновение назад улетела на газон), кажется, скандала не миновать. В соцсетях сразу же вспомнили инцидент 12-летней давности на Евро, когда за показ рекламы букмекера на трусах после празднования гола датчанин Никлас Бендтнер попал на штраф в 100 тысяч евро и одноматчевую дисквалификацию.

Источник: AP 2024

Но сам бразилец вообще ни о чем не парился — напрягал пресс у углового флажка, улыбался и пальцами показывал на газон — прямо как Роналду в свое время. В этот момент Вини отчетливо произнес по-испански: «Я — здесь!».

Источник: AP 2024

Спустя пару секунд Вальверде принес вингеру брошенную им футболку — и тот лицевой стороной показал ее трибунам: этим жестом он то ли попытался повторить другое легендарное празднование Криштиану (но португалец показывал трибунам заднюю сторону майки со своей фамилией), то ли извинялся за ранее проявленное неуважение.

Источник: AP 2024

Несколько минут спустя нападающий оформил хет-трик — снова все сделал сам, отыгравшись в стеночку с игроком «Боруссии» и накрутив немецкую защиту в штрафной. Этот гол Вини праздновал уже скромнее — но, очевидно, был счастлив.

Слова после матча это только подтверждают: «Мы снова хотим выиграть Лигу чемпионов. Я хочу остаться здесь навсегда. Я люблю “Реал”, — заявил бразилец после матча. А болельщиков, которые прямо на стадионе призывали отдать ему “Золотой мяч”, поблагодарил: “Меня радует даже то, что они просто скандируют мое имя. Я благодарен”.

Источник: Reuters

На следующей неделе Винисиус станет еще счастливее

Кстати, о «Золотом мяче». Хет-трик в Лиге чемпионов — не единственная радость бразильца, которую ему надо будет переварить в ближайшее время. 28 октября журнал France Football, вероятнее всего, вручит ему главную футбольную награду — и эпоха Месси-Роналду точно закроется.

Разумеется, имя победителя официально еще никто не сообщал. Но есть мощные инсайды — так, испанская Marca еще в сентябре писала, что награду за крутой год заберет именно Жуниор. Издание даже добавило деталей — Nike, чьи трусы незатейливо продемонстрировал Винисиус в игре с «Боруссией», готовится открыть новый магазин в центре Мадрида через два дня после церемонии. И полностью посвятит его бразильцу.

Конечно, по поводу «Золотого мяча» для Винисиуса есть споры — многие считают, что его также заслуживает Родри из «Манчестер Сити». Но глядя на такую игру вингера «Реала», как в матче с «Боруссией», пожелание только одно — вручите ему уже награду поскорее. Такие нападающие достойны «Золотого мяча».

Автор: Артем Белинин

Реал
5:2
Первый тайм: 0:2
Боруссия Д
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
22.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Нури Шахин
Голы
Реал
Антонио Рюдигер
(Килиан Мбаппе)
60′
Винисиус Жуниор
62′
Лукас Васкес
83′
Винисиус Жуниор
(Джуд Беллингем)
86′
Винисиус Жуниор
90+3′
Боруссия Д
Дониэлл Мален
(Серу Гирасси)
30′
Джейми Гиттенс
(Дониэлл Мален)
34′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
3
Эдер Милитау
22
Антонио Рюдигер
23
Ферлан Менди
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
87′
17
Лукас Васкес
5
Джуд Беллингем
90′
15
Арда Гюлер
10
Лука Модрич
71′
6
Эдуардо Камавинга
9
Килиан Мбаппе
90′
19
Дани Себальос
11
Родригу
85′
14
Орельен Тшуамени
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
4
Нико Шлоттербек
5
Рами Бенсебаини
25
Никлас Зюле
10
Юлиан Брандт
20
Марсель Забитцер
19
Серу Гирасси
26
Юлиан Рюэрсон
76′
23
Эмре Джан
8
Феликс Нмеча
76′
14
Максимилиан Байер
21
Дониэлл Мален
64′
13
Паскаль Гросс
43
Джейми Гиттенс
55′
3
Вальдемар Антон
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
25
Удары (всего)
8
9
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
4
8
Фолы
8
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Боруссия Д
Лига чемпионов: таблица и календарь