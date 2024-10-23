Винисиус — блеск: хет-триком перевернул матч с «Боруссией». А через неделю получит «Золотой мяч»

Сразу после гола вингер понесся к угловому флагу, сняв и отбросив в сторону футболку, а попутно приспустил шорты — все увидели, что у него трусы от Nike. Учитывая, что экипировщик «Реала» — adidas (чья футболка мгновение назад улетела на газон), кажется, скандала не миновать. В соцсетях сразу же вспомнили инцидент 12-летней давности на Евро, когда за показ рекламы букмекера на трусах после празднования гола датчанин Никлас Бендтнер попал на штраф в 100 тысяч евро и одноматчевую дисквалификацию.