Настоящая «Барса» вернулась! Сокрушили «Баварию» с хет-триком капитана!

Начало второго тайма обещало, что будет так же весело, как и до перерыва. Нойер своей игрой ногами не впервые в этом матче заставил болельщика «Баварии» хвататься за сердце — едва не подарил гол каталонцам. Затем команда Компани разогналась и набежавшей волной попробовала выбросить «Барсу» за борт. Но не тут-то было! Сине-гранатовые уничтожали немцев их же оружием. Шикарный перевод от не слишком яркого до того Ямаля на Рафинью завершился тем, что бразилец сотворил хет-трик. Сыграл Рафинья действительно, как подобает капитану «Барсы». Гениальная обработка мяча грудью, рывок к штрафной, несмотря на противодействие со стороны двух защитников, и безупречный удар в дальний нижний угол.