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Идеальный результат «Ливерпуля» в ЛЧ

«Лейпциг» удалось остановить и без Алисона.

Источник: Getty Images

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, а в ЛЧ обыграл «Милан» и «Болонью». Очередным пострадавшим должен был стать «Лейпциг». Да, он хорош в Бундеслиге и делит первое место с «Баварией», тем не менее уступил «Атлетико» и «Ювентусу». Слабее ли мерсисайдцы кого-то из этой пары? Точно нет. Фаворит действительно взял своё. Тем не менее было сложно.

Англичане сильно наседали на немцев. Забавно, что при этом острее выглядел «Лейпциг». Шешко не воспользовался ошибкой Келлехера и промазал по практически пустым воротам, вратаря не пробил Айдара, из убойной позиции промазал Симмонс, из офсайда забил Опенда.

Ну, а «Ливерпуль» на то и фаворит, чтобы пользоваться шансами. Чуть ли не сразу же после отмены гола Опенда отличился Нуньес. Цимикас обыгрался с Гакпо, забежал в штрафную между двумя соперниками и тоненько подал на Салаха, который перевисел Люкеба и головой пробил в дальний угол. Дарвин не стал ждать и добил мяч ногой в прыжке.

Далее «Лейпциг» поплыл. Повезло, что британцы не включили инстинкт убийц: Вермерен заблокировал пушку Трента, Гулачи вытащил опасный удар ван Дейка, Нуньес напоролся на ногу Орбана и не дождался пенальти — арбитр Шерер нарушения не углядел.

Венгерский вратарь и дальше тащил. А когда не мог, выручала перекладина — как в случае с выстрелом Мак Аллистера. Но и Келлехер спасал: грамотно вышел из ворот и устранил попытку Шешко, эффектно отразил пушку Симмонса. А Алисон точно нужен?

На 83-й минуте не выручил даже ирландец. Вернее, выручить-то выручил после плотной пушки Нуса, однако на добивании Опенда было не остановить. Всем, кроме бокового арбитра, который усмотрел положение «вне игры».

Гулачи и дальше летал по углам, напоминая, что когда-то он считался одним из лучших вратарей мира. Видимо, венгр среди них до сих пор. Судя по оценке статистического портала Sofascore, у Петера оценка 8,1 — лучшая среди всех за шесть сейвов. Кроме Келлехера, которому за аналогичное количество спасений насчитали 8,3. Это был матч вратарей. Оба действовали великолепно. Вот только у немцев нет игроков уровня Салаха и Нуньеса, каким бы Дарвин смешным ни был — над его реализацией смеются, а он всё равно приносит результат.

«Ливерпуль» берёт в ЛЧ максимум и явно весной сыграет в плей-офф. А вот «Лейпцигу» придётся поднапрячься, чтобы там оказаться — усилий одного Гулачи явно недостаточно.

Георгий Илющенко

РБ Лейпциг
0:1
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
23.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Red Bull Arena (Zentralstadion), 45228 зрителей
Главные тренеры
Марко Розе
Арне Слот
Голы
Ливерпуль
Дарвин Нуньес
(Мохамед Салах)
27′
Составы команд
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
4
Вилли Орбан
23
Кастелло Люкеба
8′
39
Беньямин Хенрикс
7
Антонио Нуса
11
Лоис Опенда
3
Лютсхарел Гертрейда
23′
74′
5
Эль-Шадай Битшиабу
8
Амаду Айдара
86′
6
Эльиф Эльмас
10
Хави Симонс
78′
9
Юссуф Поульсен
18
Артур Вермерен
74′
14
Кристоф Баумгартнер
30
Беньямин Шешко
74′
44
Кевин Кампль
Ливерпуль
62
Кивин Келлехер
4
Виргил ван Дейк
5
Ибраима Конате
8
Доминик Собослаи
10
Алексис Макаллистер
12′
38
Райан Гравенберх
18
Коди Гакпо
21
Константинос Цимикас
75′
2
Джо Гомес
66
Трент Александр-Арнолд
75′
26
Эндрю Робертсон
9
Дарвин Нуньес
74′
17
Кертис Джонс
11
Мохамед Салах
63′
7
Луис Диас
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
17
6
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
7
9
Фолы
7
5
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
РБ Лейпциг
Ливерпуль
Лига чемпионов: таблица и календарь