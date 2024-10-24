Идеальный результат «Ливерпуля» в ЛЧ

Гулачи и дальше летал по углам, напоминая, что когда-то он считался одним из лучших вратарей мира. Видимо, венгр среди них до сих пор. Судя по оценке статистического портала Sofascore, у Петера оценка 8,1 — лучшая среди всех за шесть сейвов. Кроме Келлехера, которому за аналогичное количество спасений насчитали 8,3. Это был матч вратарей. Оба действовали великолепно. Вот только у немцев нет игроков уровня Салаха и Нуньеса, каким бы Дарвин смешным ни был — над его реализацией смеются, а он всё равно приносит результат.