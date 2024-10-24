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Рафинья — о хет-трике в ворота «Баварии»: я мечтал о таких эмоциях

Вингер «Барселоны» Рафинья прокомментировал победу над «Баварией» со счётом 4:1 в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Источник: Reuters

Минувшая игра стала для бразильского футболиста юбилейной (100-й) в составе сине-гранатовых. Рафинья стал лучшим игроком встречи, записав на свой счёт хет-трик.

— Это ваш лучший матч за «Барселону»?

 — Один из лучших. Лучший ещё впереди. Этот матч я никогда не забуду. Сделать хет-трик, в 100-й игре [за клуб]… Я даже в самых смелых мечтах не мог себе представить, что моя сотая игра за «Барсу» будет такой.

С тех пор, как я приехал, я мечтал о таких эмоциях. Чтобы играть в таком клубе, нужно мыслить масштабно. Я уже говорил это… Я приехал сюда, чтобы творить историю, и каждый день работаю ради этого, — приводит слова Рафиньи Barca Universal в соцсетях.

Барселона
4:1
Первый тайм: 3:1
Бавария
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
23.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Венсан Компани
Голы
Барселона
Рафинья
(Фермин Лопес)
1′
Роберт Левандовски
(Фермин Лопес)
36′
Рафинья
(Марк Касадо)
45′
Рафинья
(Ламин Ямаль)
56′
Бавария
Гарри Кейн
(Серж Гнабри)
18′
Составы команд
Барселона
13
Иньяки Пенья
2
Пау Кубарси
3
Алехандро Бальде
5
Иньиго Мартинес
23
Жюль Кунде
17
Марк Касадо
8
Педри
85′
6
Гави
16
Фермин Лопес
61′
21
Френки де Йонг
19
Ламин Ямаль
85′
10
Ансу Фати
9
Роберт Левандовски
85′
18
Пау Виктор
11
Рафинья
75′
20
Дани Ольмо
Бавария
1
Мануэль Нойер
2
Дайот Упамекано
3
Ким Мин Джэ
19
Альфонсо Дэйвис
6
Йозуа Киммих
27′
9
Гарри Кейн
22
Рафаэл Геррейру
85′
27
Конрад Лаймер
16
Жоау Пальинья
60′
8
Леон Горецка
90′
7
Серж Гнабри
60′
42
Джамал Мусиала
17
Майкл Олисе
60′
10
Лерой Сане
25
Томас Мюллер
60′
11
Кингсли Коман
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
11
Фолы
10
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
Бавария
Лига чемпионов: таблица и календарь