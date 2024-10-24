«Реал» и «Барселона»: демонстрация силы перед класико

Сначала разодрал на себе майку и показал широкий бицепс «Реал». Команда Карло Анчелотти, которой для спокойного шествия по размазанному групповому этапу Лиги чемпионов нужно было обыграть «Боруссию» в ремейке прошлогоднего финала, первые полчаса сладко спала, а затем, приоткрыв глаз и обнаружив на табло 0:2, включила режим зверя. Если вы помните матчи с «Челси» и «Манчестер Сити» в плей-офф-2022 и полуфинал с «Баварией» весной, то понимаете, о чем речь. Наверное, можно рассуждать про неудачный матч-менеджмент от главного тренера Дортмунда Нури Шахина, но давайте плюнем на этот унылый тактический гундеж: «Реал» на максималках, когда он разъярен и максимально заведен, поистине прекрасен. Наверное, это та самая пресловутая ДНК, помноженная на тестикулы Карло Анчелотти и ребят вроде Луки Модрича.