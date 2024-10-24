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«Реал» и «Барселона»: демонстрация силы перед класико

Испанские суперклубы поиграли мускулами в Лиге чемпионов.

Источник: Спорт-Экспресс

В субботу в Мадриде — первая в этом сезоне серия главного противостояния в мировом футболе (да, болельщики в Буэнос-Айресе или Глазго могут думать иначе, но сейчас «Бока» против «Ривера» и «Селтик» против «Рейнджерс» — это артхаус, тогда как для широкой публики нет ничего круче игр «Реала» и «Барселоны»). И перед класико испанские топ-клубы устроили, что называется, демонстрацию силы — как друг перед другом, так и для фанатов по всей планете.

Новость

Сначала разодрал на себе майку и показал широкий бицепс «Реал». Команда Карло Анчелотти, которой для спокойного шествия по размазанному групповому этапу Лиги чемпионов нужно было обыграть «Боруссию» в ремейке прошлогоднего финала, первые полчаса сладко спала, а затем, приоткрыв глаз и обнаружив на табло 0:2, включила режим зверя. Если вы помните матчи с «Челси» и «Манчестер Сити» в плей-офф-2022 и полуфинал с «Баварией» весной, то понимаете, о чем речь. Наверное, можно рассуждать про неудачный матч-менеджмент от главного тренера Дортмунда Нури Шахина, но давайте плюнем на этот унылый тактический гундеж: «Реал» на максималках, когда он разъярен и максимально заведен, поистине прекрасен. Наверное, это та самая пресловутая ДНК, помноженная на тестикулы Карло Анчелотти и ребят вроде Луки Модрича.

И да, Винисиусу после таких матчей и правда хочется вручить «Золотой мяч», как бы вы ни относились к этой награде и лично к бразильцу.

Новость

«Барселона» играла на следующий день и тоже выдала шоу-тайм, разгромив «Баварию». Это еще особенно приятно, учитывая, сколько унижений в последнее время каталонцы пережили именно от мюнхенского топ-клуба, бездушно и безжалостно демонстрировавшего всю степень упадка и разложения, которые на стыке десятилетий охватили сине-гранатовых. Пожалуй, на данный момент это был с отрывом абсолютно лучший матч нынешнего сезона в Европе — несмотря на 1:4, «Бавария» была вовсе не так плоха, как можно подумать, если смотреть только на счет.

Вот только давайте без «настоящая “Барселона” вернулась» и прочих подобных лозунгов. Такие транспаранты появлялись и при Хави, а закончилось все тем, что сейчас от легенды клуба и его штаба требуют вернуть выданные им когда-то айпады. Это штрих, лучше всего иллюстрирующий сегодняшнее состояние сине-гранатовых, проблема которых не в игроках и тренерах, а в руководстве. Сандро Россель, Жозеп Бартомеу, теперь вот вернувшийся во власть Жоан Лапорта — это какой-то нескончаемый парад злых клоунов или наглядный эксперимент по применению отрицательной селекции в футбольном менеджменте.

Новость

Поэтому ни в какие возвращения и вообще долгосрочные и даже среднесрочные перспективы этой «Барселоны» я не верю. Но это вовсе не означает, что прямо здесь и сейчас нынешняя команда под руководством Ханси Флика — с Робертом Левандовски, Ламином Ямалем, Педри и другими — не может восхитительно играть в футбол. К счастью, гниль из офисных кабинетов еще не долетела до тренировочного поля.

А главный герой матча с «Баварией» Рафинья — в каком-то смысле символ этой «Барселоны». Купленный два года назад за 58 миллионов евро, бразильский вингер все это время казался каким-то чужеродным телом, притом что в «Лидсе» и в АПЛ он был в полном порядке и вместо Каталонии вполне мог оказаться в «Челси». Казалось, очередная пиар-хотелка Лапорты, чтобы показать народу — несмотря на все проблемы и долги, мы еще сильны на рынке. Но сейчас Рафинья выходит с капитанской повязкой, играет невероятно полезно и кладет трешку «Баварии» и лично Мануэлю Нойеру.

Поэтому сейчас, на еще не ушедших эмоциях от Лиги чемпионов и матчей в Мадриде и Барселоне, кажется, что через пару дней нас ждет лучшее класико за последние семь-восемь лет, начиная со времен эпических битв праймовых Лео Месси и Криштиану Роналду. Конечно, ожидания могут не оправдаться — и это будет исключительно моими (нашими) проблемами. Но пока ощущения такие — уж скорей бы суббота.

Автор: Дмитрий Гирин

Барселона
4:1
Первый тайм: 3:1
Бавария
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
23.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Венсан Компани
Голы
Барселона
Рафинья
(Фермин Лопес)
1′
Роберт Левандовски
(Фермин Лопес)
36′
Рафинья
(Марк Касадо)
45′
Рафинья
(Ламин Ямаль)
56′
Бавария
Гарри Кейн
(Серж Гнабри)
18′
Составы команд
Барселона
13
Иньяки Пенья
2
Пау Кубарси
3
Алехандро Бальде
5
Иньиго Мартинес
23
Жюль Кунде
17
Марк Касадо
8
Педри
85′
6
Гави
16
Фермин Лопес
61′
21
Френки де Йонг
19
Ламин Ямаль
85′
10
Ансу Фати
9
Роберт Левандовски
85′
18
Пау Виктор
11
Рафинья
75′
20
Дани Ольмо
Бавария
1
Мануэль Нойер
2
Дайот Упамекано
3
Ким Мин Джэ
19
Альфонсо Дэйвис
6
Йозуа Киммих
27′
9
Гарри Кейн
22
Рафаэл Геррейру
85′
27
Конрад Лаймер
16
Жоау Пальинья
60′
8
Леон Горецка
90′
7
Серж Гнабри
60′
42
Джамал Мусиала
17
Майкл Олисе
60′
10
Лерой Сане
25
Томас Мюллер
60′
11
Кингсли Коман
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
11
Фолы
10
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
Реал
Чемпионат Испании: таблица и календарь
Чемпионат Испании: таблица и календарь