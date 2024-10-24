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Гол Довбика помог «Роме» обыграть киевское «Динамо» в матче Лиги Европы

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором встречались римская «Рома» и киевское «Динамо».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком (Нидерланды). «Рома» одержала победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 23-й минуте забил нападающий «Ромы» Артём Довбик.

После трёх сыгранных матчей «Рома» набрала четыре очка и располагается на 17-й строчке в турнирной таблице. Киевское «Динамо» не сумело набрать очков.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в ⅛ финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в ⅛ финала.

Рома
1:0
Первый тайм: 1:0
Динамо К
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 3-й тур
24.10.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Иван Юрич
Александр Шовковский
Голы
Рома
Артем Довбик
23′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
5
Эван Н`Дика
19
Зеки Челик
22
Марио Эрмосо
69
Анхелиньо
44′
17
Куадио Коне
59
Никола Залевски
28
Энцо Ле Фе
53′
4
Брайан Кристанте
35
Томмазо Бальданци
68′
7
Лоренцо Пеллегрини
61
Никколо Пизилли
68′
21
Пауло Дибала
11
Артем Довбик
53′
14
Элдор Шомуродов
Динамо К
35
Руслан Нещерет
2
Константин Вивчаренко
4
Денис Попов
24
Александр Тымчик
40
Кристиан Биловар
32
Тарас Михавко
23′
18
Александр Андриевский
63′
10
Николай Шапаренко
90+4′
91
Николай Михайленко
81′
29
Виталий Буяльский
9
Назар Волошин
63′
22
Владислав Кабаев
84′
15
Валентин Рубчинский
37′
63′
6
Владимир Бражко
39
Эдуардо Геррреро
68′
11
Владислав Ванат
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
7
5
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
2
11
Фолы
17
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сердар Гезюбюйюк
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рома
Динамо К
Лига Европы: таблица и календарь