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«Аякс» разгромил «Карабах» в матче Лиги Европы

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором встречались азербайджанский «Карабах» и нидерландский «Аякс».

Источник: Reuters

Команды играли на нейтральном стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ником Уолшом (Шотландия). «Аякс» одержал победу со счётом 3:0.

На 15-й минуте произошло удаление полузащитника «Карабаха» Жулио Ромау. Открыл счёт на 36-й минуте хавбек «Аякса» Кеннет Тейлор. Увеличил преимущество гостей нападающий Ваут Вегорст, реализовав 11-метровый удар. Довёл счёт до разгромного на 77-й минуте форвард Чуба Акпом. Затем спустя две минуты был удалён защитник азербайджанского клуба Элвин Джафаргулиев.

После трёх сыгранных матчей «Карабах» не сумел набрать очков. «Аякс» заработал семь очков и занимает первое место в турнирной таблице.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в ⅛ финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в ⅛ финала.

Карабах
0:3
Первый тайм: 0:1
Аякс
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 3-й тур
24.10.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
Tofiq Bahramov Republican Stadium
Главные тренеры
Гурбан Гурбанов
Франческо Фариоли
Голы
Аякс
Кеннет Тэйлор
36′
Вут Вегхорст
74′
Чуба Акпом
(Мика Годтс)
77′
Составы команд
Карабах
99
Матеуш Кохальски
30
Аббас Гусейнов
44
Эльвин Джафаргулиев
15′
79′
55
Бадави Гусейнов
22′
81
Кевин Медина
73′
6
Хулио Ромао
15′
7
Ясин Бензиа
45′
81′
66
Патрик Андраде
8
Марко Янкович
81′
84′
13
Бахлул Мустафазаде
15
Леандру Андраде
75′
27
Турал Байрамов
10
Абделла Зубир
84′
24
Алексей Исаев
18
Жуниньо
81′
11
Эммануэль Аддай
Аякс
22
Ремко Пасвер
2
Девайн Ренч
4
Йоррел Хато
37
Йосип Шутало
6
Джордан Хендерсон
11
Мика Годтс
24
Даниэле Ругани
59′
13
Ахметджан Каплан
8
Кеннет Тэйлор
20′
59′
21
Бранко ван ден Бомен
28
Киан Фитц-Джим
45′
59′
10
Чуба Акпом
25
Вут Вегхорст
87′
31
Жорти Мокио
29
Кристиан Расмуссен
78′
3
Антон Гоэи
Статистика
6
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
2
Удары (всего)
14
1
Удары в створ
10
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
2
11
Фолы
21
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Николас Уолш
(Шотландия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Карабах
Аякс
Лига Европы: таблица и календарь