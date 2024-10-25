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Историческим результатом закончился матч «Астаны» в Лиге конференций

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались «Астана» и валлийский «Нью-Сейнтс», передают Vesti.kz.

Источник: УЕФА

Встреча команд пройдет в Шрусбери (Англия) и завершилась со счетом 2:0.

Первый тайм остался за номинальными хозяевами. На 40-й минуте полузащитник «Нью-Сейнтс» Рори Холден открыл счет в матче.

После перерыва валлийцы удвоили преимущество. На 78-й минуте Деклан Макманус реализовал пенальти.

Таким образом, «Нью-Сейнтс» одержал историческую победу в Лиге конференций (команда впервые оказалась в основном этапе еврокубков), тогда как «Астана» потерпела первое поражение в турнире.

Напомним, «Астана» стартовала на общем этапе ЛК с домашней победы над сербским «ТСЦ Бачка-Топола» (1:0), а «Нью-Сейнтс» в гостях уступил итальянской «Фиорентине» (0:2).

ТНС
2:0
Первый тайм: 1:0
Астана
Футбол, Лига конференций, Общий этап. 2-й тур
24.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
The Croud Meadow
Главные тренеры
Крэйг Харрисон
Григорий Бабаян
Голы
ТНС
Рори Холден
40′
Дэклайн Макманус
78′
Составы команд
ТНС
25
Коннор Робертс
6
Джек Боденхэм
22
Дэнни Дэвис
7
Джошуа Дэниелс
10
Дэниэл Редмонд
14
Дэниэл Уильямс
21
Лео Смит
8
Райан Броббель
71′
28
Адам Уилсон
18
Рори Холден
71′
19
Бен Кларк
9
Дэклайн Макманус
90′
27
Джейк Кэнаван
17
Джордан Уильямс
88′
11
Адриан Цеслевич
Астана
55
Александр Заруцкий
3
Бранимир Калаица
4
Марат Быстров
15
Абзал Бейсебеков
27
Тимур Досмагамбетов
8
Исламбек Куат
19
Бернс Осей
11
Ннамди Аханону
21
Эльхан Астанов
81
Рамазан Каримов
72
Станислав Басманов
72′
97
Нурали Жаксылыков
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
14
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
2
6
Фолы
9
0
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Фришер
(Эстония)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ТНС
Астана
Лига конференций: таблица и календарь