Историческим результатом закончился матч «Астаны» в Лиге конференций

Встреча команд пройдет в Шрусбери (Англия) и завершилась со счетом 2:0.
Первый тайм остался за номинальными хозяевами. На 40-й минуте полузащитник «Нью-Сейнтс» Рори Холден открыл счет в матче.
После перерыва валлийцы удвоили преимущество. На 78-й минуте Деклан Макманус реализовал пенальти.
Таким образом, «Нью-Сейнтс» одержал историческую победу в Лиге конференций (команда впервые оказалась в основном этапе еврокубков), тогда как «Астана» потерпела первое поражение в турнире.
Напомним, «Астана» стартовала на общем этапе ЛК с домашней победы над сербским «ТСЦ Бачка-Топола» (1:0), а «Нью-Сейнтс» в гостях уступил итальянской «Фиорентине» (0:2).