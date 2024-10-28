УЕФА заставит? Где пройдет матч «Астана» — «Челси» и в чем проблемы футбола Казахстана: мнение эксперта

— Дело в том, что стадионы не принадлежат клубам. Они принадлежат акиматы. Нам выделяли бюджет, а мы помогали стадиону провести ремонт и ухаживать за полем. Сейчас говорят — спрашивайте с акимата. Я считаю, что это не правильно. Я предлагал стадионы отдать крупным компаниям в регионе. Это будет государственно-частное партнерство. Вы тут зарабатываете деньги — вложите их в инфраструктуру. Нужно заинтересовывать компании. Было бы прекрасно, если бы вышел закон о спорте. Нужно обязать стадионы сделать стадионы, которые отвечают требованиями. Все равно УЕФА нас заставит.