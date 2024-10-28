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УЕФА заставит? Где пройдет матч «Астана» — «Челси» и в чем проблемы футбола Казахстана: мнение эксперта

Известный функционер и ветеран казахстанского футбола Болат Есмагамбетов в интервью YouTube-каналу Vesti.kz рассказал о главной проблеме КПЛ и разобрал ситуацию с матчем Лиги конференций «Астана» — «Челси». В ходе беседы специалист предложил свой план развития футбола.

Источник: КФФ

— Самая большая проблема была со стадионами. Многие клубы играли в чужих городах. Вопрос инфраструктуры стоит остро. Это продолжилось и в еврокубках. Многие клубы играли на «Центральном» стадионе. Так не должно быть. Нужно заниматься инфраструктуру.

— Нужно ли как-то обязать клубы подготовить стадионы?

— Дело в том, что стадионы не принадлежат клубам. Они принадлежат акиматы. Нам выделяли бюджет, а мы помогали стадиону провести ремонт и ухаживать за полем. Сейчас говорят — спрашивайте с акимата. Я считаю, что это не правильно. Я предлагал стадионы отдать крупным компаниям в регионе. Это будет государственно-частное партнерство. Вы тут зарабатываете деньги — вложите их в инфраструктуру. Нужно заинтересовывать компании. Было бы прекрасно, если бы вышел закон о спорте. Нужно обязать стадионы сделать стадионы, которые отвечают требованиями. Все равно УЕФА нас заставит.

— Где пройдет матч с «Челси»?

— Скорее всего, матч пройдет в Астане. Стадион отремонтировали, единственное — не постелили искусственное поле. Это быстро делается. «Астана» все-таки примет у себя дома. Риск, что в Алматы может быть мороз в декабре. Здесь клуб перестрахуется и сыграет дома.

— Официально же объявили, что «Астана» будет играть в Алматы? Будет ли она менять?

— Здесь клуб должен поработать. Если такая просьба будет, то УЕФА рассмотрит ее.

— Самое главное, чтобы матч не прошел на нейтральном поле?

— Я думаю, нет. Если не срастется с Астаной, то в Алматы проведут.

Напомним, что «Астана» в рамках Лиги конференций примет «Челси» 12 декабря.

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Лига конференций: таблица и календарь