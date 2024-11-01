«Я люблю эту страну». Российский вратарь Хайкин захотел стать гражданином Норвегии

Хайкин родился в 1995 году в Нетании (Израиль). Через два года его семья переехала в Россию. На молодежном уровне Никита сменил девять команд из четырех стран с 2009 по 2016 год. Он начинал играть в «ФШМ Торпедо», затем выступал за академии московского «Динамо», английских «Челси», «Портсмута», «Рединга», португальского «Насьонала» и испанской «Марбельи». После этого вновь вернулся в Россию, но не смог закрепиться в основе «Мордовии» и «Кубани».