«Астана» во второй раз отправила резерв на матч Лиги конференций

При этом главный тренер Григорий Бабаян вновь решил задействовать в еврокубковой игре резервный состав. Футболисты основы остались в Алматы и будут готовиться к матчу заключительного тура КПЛ против «Жетысу» (10 ноября).
Добавим, что ранее «Астана» сыграла вторым составом против уэльского клуба «Нью-Сейнтс» и проиграла — 0:2.
За тур до окончания КПЛ-2024 «Астана» на одно очко уступает «Кайрату», который проведет последний матч против «Атырау» в гостях.
Матч «Пафос»- «Астана» состоится 7 ноября в Лимасоле и начнется в 22:45 по казахстанскому времени.