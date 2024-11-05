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«Астана» во второй раз отправила резерв на матч Лиги конференций

Футболисты столичной «Астаны» вылетели на Кипр на игру Лиги конференций против «Пафоса», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Астана"

При этом главный тренер Григорий Бабаян вновь решил задействовать в еврокубковой игре резервный состав. Футболисты основы остались в Алматы и будут готовиться к матчу заключительного тура КПЛ против «Жетысу» (10 ноября).

Добавим, что ранее «Астана» сыграла вторым составом против уэльского клуба «Нью-Сейнтс» и проиграла — 0:2.

За тур до окончания КПЛ-2024 «Астана» на одно очко уступает «Кайрату», который проведет последний матч против «Атырау» в гостях.

Матч «Пафос»- «Астана» состоится 7 ноября в Лимасоле и начнется в 22:45 по казахстанскому времени.

Астана
Пафос
Лига конференций: таблица и календарь