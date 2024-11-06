Симоне Индзаги оценил новый формат Лиги чемпионов

«Мы знаем, что работаем хорошо. В последних восьми играх у нас семь побед и ничья. Мы знаем, что нас ждет — “Арсенал” — одна из сильнейших команд Европы, — но мы играем на своем стадионе и верим в свои шансы.
Новый формат Лиги чемпионов сложнее. Если раньше вы готовились к трем противникам, то теперь вам приходится думать о восьми. Это более увлекательно, и, если это улучшает зрелищность, мы будем рады", — сказал Индзаги на пресс-конференции.
Матч «Интер» — «Арсенал» состоится 6 ноября. Начало — в 23:00 мск.