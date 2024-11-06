Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симоне Индзаги оценил новый формат Лиги чемпионов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги в преддверии матча Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» высказался о новом формате турнира.

Источник: Getty Images

«Мы знаем, что работаем хорошо. В последних восьми играх у нас семь побед и ничья. Мы знаем, что нас ждет — “Арсенал” — одна из сильнейших команд Европы, — но мы играем на своем стадионе и верим в свои шансы.

Новый формат Лиги чемпионов сложнее. Если раньше вы готовились к трем противникам, то теперь вам приходится думать о восьми. Это более увлекательно, и, если это улучшает зрелищность, мы будем рады", — сказал Индзаги на пресс-конференции.

Матч «Интер» — «Арсенал» состоится 6 ноября. Начало — в 23:00 мск.

Интер
Лига чемпионов: таблица и календарь