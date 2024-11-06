«Сити» разорвали в Лиге чемпионов. Сенсации сегодня дарил не только «Реал»

Ему уже точно ничего не светит в этом розыгрыше. Хозяева открыли счёт уже на пятой минуте благодаря форварду Давиду Стрельцу, но братиславский клуб тут же пропустил, а потом впустил в сетку своих ворот ещё три мяча. И ведь не сказать, что «Слован» был совсем плох: перебили соперника по ударам и владению мячом, да только уровень не тот. Ну, а «Динамо» уверенно отмывается после 2:8 от «Баварии».