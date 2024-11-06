«Бешикташ» Зайнутдинова одержал вторую победу в Лиге Европы

На 76-й минуте Эрнест Мучи открыл счет, а на 85-й Семих Кылычсой закрепил успех хозяев поля. В компенсированное к матчу время Сорен Риекс сократил отставание.
Отметим, что казахстанский полузащитник «Бешикташа» Бактиер Зайнутдинов провел этот матч в запасе.
Теперь в активе у «Бешикташа» шесть очков: ранее на общем этапе Лиги Еропы стамбульская команда обыграла французский «Лион» (1:0), уступила немецкому «Айнтрахту» (1:3) и нидерландскому «Аяксу» (0:4).
Напомним, что Зайнутдинов играет в команде с прошлого года.