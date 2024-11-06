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«Бешикташ» Зайнутдинова одержал вторую победу в Лиге Европы

В Стамбуле (Турция) состоялся матч четвертого тура общего этапа Лиги Европы, в котором турецкий «Бешикташ» принимал шведский «Мальме», передает Vesti.kz. Встреча закончилась со счетом 2:1.

Источник: ФК "Бешикташ"

На 76-й минуте Эрнест Мучи открыл счет, а на 85-й Семих Кылычсой закрепил успех хозяев поля. В компенсированное к матчу время Сорен Риекс сократил отставание.

Отметим, что казахстанский полузащитник «Бешикташа» Бактиер Зайнутдинов провел этот матч в запасе.

Теперь в активе у «Бешикташа» шесть очков: ранее на общем этапе Лиги Еропы стамбульская команда обыграла французский «Лион» (1:0), уступила немецкому «Айнтрахту» (1:3) и нидерландскому «Аяксу» (0:4).

Напомним, что Зайнутдинов играет в команде с прошлого года.

Бешикташ
2:1
Первый тайм: 0:0
Мальме
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 4-й тур
6.11.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Tupras Stadyumu
Главные тренеры
Джованни ван Бронкхорст
Хенрик Ридстрем
Голы
Бешикташ
Эрнест Мучи
(Юнас Свенссон)
76′
Семих Киликсой
(Эмирхан Топчу)
85′
Мальме
Серен Рикс
(Андерс Кристиансен)
90+3′
Составы команд
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
2
Юнас Свенссон
14
Феликс Удуохай
26
Артур Масуаку
83
Жедсон Фернандеш
9
Семих Киликсой
90+6′
23
Эрнест Мучи
3
Габриэл Паулиста
69′
84′
53
Эмирхан Топчу
18
Жоау Мариу
72′
6
Али Аль-Мусрати
73
Чер Ндур
72′
7
Милот Рашица
27
Рафа Силва
84′
8
Салих Учан
Мальме
1
Рикардо Фридрих
18
Понтус Янссон
90+3′
25
Габриэл Бузанелло
19
Колин Реслер
35
Нильс Зеттерстрем
10
Андерс Кристиансен
23
Лассе Берг Йонсен
8
Серхио Пенья
30′
86′
7
Отто Росенгрен
38
Уго Болин
72′
22
Таха Али
9
Исаак Телин
73′
16
Оливер Берг
20
Эрик Ботхейм
86′
5
Серен Рикс
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
16
5
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
7
Фолы
8
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бешикташ
Мальме
Лига Европы: таблица и календарь