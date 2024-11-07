Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы хотя бы забили». «Црвена Звезда» потроллила «Реал» после проигрыша «Барселоне»

Пресс-служба «Црвены Звезды» подшутила над мадридским «Реалом» после минувшего матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной», в котором сербская команда потерпела поражение со счётом 2:5.

«Привет, мадридский “Реал”, мы, может, и проиграли, зато забили два гола», — написано в официальном аккаунте «Црвены Звезды» в соцсети Х (ранее Twitter).

26 октября состоялся матч 11-го тура испанской Примеры, в котором «Барселона» разгромила мадридский клуб со счётом 4:0. Также пресс-служба сербской команды сопроводила данную публикацию коротким видеофрагментом, в котором было обыграно то обстоятельство, что во время матча с «Барселоной» футболисты «сливочных» 12 раз попадали в положение «вне игры».

Црвена Звезда
2:5
Первый тайм: 1:2
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
6.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Rajko Mitic Stadium
Главные тренеры
Владан Милоевич
Ханс-Дитер Флик
Голы
Црвена Звезда
Силас Катомпа Мвумпа
(Раде Крунич)
27′
Фелисиу Милсон
(Соль Ен У)
84′
Барселона
Иньиго Мартинес
(Рафинья)
13′
Роберт Левандовски
43′
Роберт Левандовски
(Жюль Кунде)
53′
Рафинья
(Жюль Кунде)
55′
Фермин Лопес
(Жюль Кунде)
76′
Составы команд
Црвена Звезда
1
Марко I Илич
5
Урош Спаич
64′
24
Нассер Джига
66
Соль Ен У
6
Раде Крунич
21
Тими Макс Элшник
23
Милан Родич
59′
27
Фелисиу Милсон
8
Гелор Канга
72′
22
Далсиу
55
Андрия Максимович
72′
32
Лука Илич
9
Шериф Ндиай
61′
82′
73
Егор Пруцев
15
Силас Катомпа Мвумпа
82′
10
Александр Катаи
Барселона
13
Иньяки Пенья
5
Иньиго Мартинес
23
Жюль Кунде
35
Херард Мартин
17
Марк Касадо
19
Ламин Ямаль
2
Пау Кубарси
67′
36
Серхи Домингес
8
Педри
58′
16
Фермин Лопес
21
Френки де Йонг
67′
6
Гави
9
Роберт Левандовски
78′
18
Пау Виктор
11
Рафинья
58′
20
Дани Ольмо
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
4
Удары (всего)
22
2
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
3
1
Угловые
7
4
Фолы
12
9
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти