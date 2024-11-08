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Российский голкипер провалил матч ЛЕ. Ошибки Хайкина привели к поражению

Вратарь «Будё-Глимт» «привёз» гол после ужасного паса, а затем пропустил от «Карабаха» в свой угол.

Источник: AP 2024

«Будё-Глимт» классно начал нынешний розыгрыш Лиги Европы. Норвежский клуб набрал семь очков в трёх турах и делил четвёртое место в таблице. Отличный шанс заработать третью победу предоставился в домашней встрече с «Карабахом». Но «Будё-Глимт» неожиданно уступил. А российский голкипер команды Никита Хайкин допустил результативные ошибки.

На 22-й минуте вратарь «Будё-Глимт» отдал плохую передачу, которая не нашла партнёра. Зато мяч подобрал форвард «Карабаха» Турал Байрамов. Он приложился по воротам хозяев и завалил шикарный мяч в дальний угол. Не самый очевидный, но всё же «привоз» Хайкина.

В конце тайма «Будё-Глимт» сравнял счёт усилиями Патрика Берга. Партнёры подстраховали Хайкина и исправили его ошибку. Однако во втором тайме россиянин снова выдал неуверенную игру в одном из эпизодов. Абделла Зубир нанёс удар в ближний угол ворот «Будё-Глимт» — и забил! Никита пропустил мяч во «вратарскую» зону.

Норвежцы не смогли отыграться и потерпели первое поражение в розыгрыше Лиги Европы. А вот «Карабах» прервал серию из трёх поражений, набрав первые очки. Не лучший день для «Будё-Глимт» и российского кипера.

Никита Паглазов

Буде-Глимт
1:2
Первый тайм: 1:1
Карабах
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 4-й тур
7.11.2024, 20:45 (МСК UTC+3)
Aspmyra Stadion
Главные тренеры
Хьетиль Кнутсен
Гурбан Гурбанов
Голы
Буде-Глимт
Патрик Берг
(Ульрик Сальтнес)
41′
Карабах
Турал Байрамов
22′
Абделла Зубир
(Ясин Бензиа)
69′
Составы команд
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
15
Фредрик Бьеркан
2
Вилладс Нильсен
4
Один Бьертуфт
7
Патрик Берг
89′
23
Йенс Петтер Хауге
14
Ульрик Сальтнес
90′
99
Нино Жугель
20
Фредрик Сьевольд
72′
5
Брис Вембангомо
26
Хокун Эвьен
72′
25
Исак Дибвик Маатта
94
Август Миккельсен
72′
19
Сондре Фет
77
Филип Цинкернагель
90′
21
Андреас Хельмерсен
Карабах
99
Матеуш Кохальски
85′
55
Бадави Гусейнов
81
Кевин Медина
78′
8
Марко Янкович
66
Патрик Андраде
10
Абделла Зубир
27
Турал Байрамов
90′
29
Марко Вешович
30
Аббас Гусейнов
62′
2
Матеус Силва
18
Жуниньо
90′
90
Нариман Ахунзаде
21
Алексей Кащук
62′
7
Ясин Бензиа
11
Эммануэль Аддай
62′
15
Леандру Андраде
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
10
6
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
1
10
Угловые
3
10
Фолы
10
6
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Луиш Годинью
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Буде-Глимт
Карабах
Лига Европы: таблица и календарь