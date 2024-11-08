Российский голкипер провалил матч ЛЕ. Ошибки Хайкина привели к поражению

На 22-й минуте вратарь «Будё-Глимт» отдал плохую передачу, которая не нашла партнёра. Зато мяч подобрал форвард «Карабаха» Турал Байрамов. Он приложился по воротам хозяев и завалил шикарный мяч в дальний угол. Не самый очевидный, но всё же «привоз» Хайкина.