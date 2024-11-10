Фанаты «Баварии» хотят бойкотировать матч Лиги чемпионов с «Шахтером». Их не устраивает стоимость билетов

На сайте группировки ультрас команды Sudkurve Munchen дается подробное сравнение цен на билеты, которые были на прошлых играх «Шахтера». Они действительно намного ниже. Сидячие места на матч с «Баварией» продаются по 105 евро — против «Аталанты» и «Янг Бойз» было 31 и 28 соответственно. На стоячие прайс 52 евро — у предыдущих соперников украинцев было 23 и 26.