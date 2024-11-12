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«Бешикташ» Зайнутдинова оставили без зрителей в матче Лиги Европы

УЕФА объявил о переносе матча пятого тура группового этапа Лиги Европы между турецким «Бешикташем» и израильским «Маккаби» (Тель-Авив) на нейтральное поле, сообщают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Изначально игра должна была состояться в Стамбуле, но по просьбе местных властей матч перенесли из-за возможных провокаций. Теперь встреча пройдет 28 ноября на стадионе «Надьердеи» в Дебрецене (Венгрия) и будет проведена без зрителей.

Напомним, ранее турецкие СМИ сообщили, что УЕФА принял такое решение в условиях усиления напряженности и антиизраильских настроений в Турции, вызванных ситуацией в секторе Газа и нежеланием клубом принимать матч на своем стадионе.

Стамбульский клуб, в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов в рамках общего этапа турнира уступил на выезде нидерландскому «Аяксу» (0:4), проиграл дома немецкому «Айнтрахту» (1:3) и обыграл в гостях французский «Лион» (1:0). В ближайшем матче, турецкий клуб примет дома шведский «Мальме». Матч пройдет 6 ноября.

Добавим, казахстанец в текущем сезоне еврокубков не принимал участия в матчах, четыре раза оказываясь на скамейке запасных.

Бешикташ
Маккаби
Лига Европы: таблица и календарь