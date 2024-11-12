«Бешикташ» Зайнутдинова оставили без зрителей в матче Лиги Европы

Изначально игра должна была состояться в Стамбуле, но по просьбе местных властей матч перенесли из-за возможных провокаций. Теперь встреча пройдет 28 ноября на стадионе «Надьердеи» в Дебрецене (Венгрия) и будет проведена без зрителей.