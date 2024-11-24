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«Несправедливая система». Президент «Реала» Флорентино Перес раскритиковал новый формат ЛЧ

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес раскритиковал новый формат Лиги чемпионов УЕФА, вступивший в силу в нынешнем сезоне.

Источник: Getty Images

«Новый формат Лиги чемпионов не решил проблем. Это несправедливая система. УЕФА увеличил количество матчей, но их ценность стала меньше, чем раньше», — приводит слова Переса Madrid Zone в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов играют 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ используется так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Реал
Лига чемпионов: таблица и календарь