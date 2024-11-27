Рекордный вечер новой ЛЧ по количеству голов! Есть и ужасающие разгромы, и чудо-камбэк

Честно говоря, разгрома сегодня ждали именно от «Милана». Команда Паулу Фонсеки вроде обрела верный курс, а тут на очереди главный неудачник турнира. В итоге «Милан» чуть не лишился очков: Кристиан Пулишич забил на 21-й минуте, но хозяева тут же сравняли. Под конец репутацию Фонсеки всё-таки спас Рафаэл Леау, а потом подключился Тэмми Абрахам — совсем неожиданные герои. Португалец, по слухам, впал в немилость к тренеру-соотечественнику, а Тэмми в принципе не радует голами последнее время.