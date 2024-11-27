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Маркиньос прокомментировал ошибку Сафонова в матче «Бавария» — «ПСЖ»

Капитан «ПСЖ» Маркиньос высказался об ошибке голкипера парижан Матвея Сафонова, ставшей причиной поражения команды в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

Источник: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

На 38-й минуте после розыгрыша углового 25-летний россиянин попытался отбить мяч, который отскочил в газон и отлетел на голову корейскому защитнику «Баварии» Киму Мин Джэ, забившему гол. По мнению футболистов «ПСЖ», Сафонова блокировал полузащитник немецкого клуба Джамал Мусиала.

«Я спросил рефери, что происходит, потому что игрок блокировал Сафонова. Он не играл в мяч, а вратарь ничего не мог сделать. Все сомнения были в пользу “Баварии”. В воротах блокируют голкипера. Он принял решение и не допустил фола», — цитирует Маркиньоса RMC Sport.

«ПСЖ» с 4 очками занимает 26-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов.

Бавария
1:0
Первый тайм: 1:0
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
26.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Венсан Компани
Луис Энрике
Голы
Бавария
Ким Мин Джэ
38′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
2
Дайот Упамекано
3
Ким Мин Джэ
19
Альфонсо Дэйвис
6
Йозуа Киммих
8
Леон Горецка
27
Конрад Лаймер
42
Джамал Мусиала
77′
25
Томас Мюллер
9
Гарри Кейн
90′
23
Саша Боэ
10
Лерой Сане
72′
7
Серж Гнабри
84′
11
Кингсли Коман
68′
72′
17
Майкл Олисе
77′
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
57′
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
71′
51
Вильян Пачо
17
Витор Феррейра Витинья
87
Жоау Невеш
10
Усман Дембеле
37′
57′
8
Фабиан Руис
83′
11
Марко Асенсио
33
Уоррен Заир-Эмери
65′
19
Ли Кан Ин
29
Брэдли Барколя
72′
9
Гонсалу Рамуш
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
11
7
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
13
Фолы
10
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
Лига чемпионов: таблица и календарь