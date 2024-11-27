Маркиньос прокомментировал ошибку Сафонова в матче «Бавария» — «ПСЖ»

«Я спросил рефери, что происходит, потому что игрок блокировал Сафонова. Он не играл в мяч, а вратарь ничего не мог сделать. Все сомнения были в пользу “Баварии”. В воротах блокируют голкипера. Он принял решение и не допустил фола», — цитирует Маркиньоса RMC Sport.