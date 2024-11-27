Сейв Сафонова вошел в топ лучших спасений дня в Лиге чемпионов

Во вторник «Бавария» дома обыграла «ПСЖ» со счетом 1:0. Сафонов отыграл весь матч, совершив семь сейвов. В одном из моментов, который попал в номинацию, россиянин достал мяч из нижнего угла ворот после удара нападающего мюнхенцев Джамала Мусиалы, переведя его в штангу.