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Сейв Сафонова вошел в топ лучших спасений дня в Лиге чемпионов

В рейтинг лучших сейвов дня в ЛЧ включили спасение Сафонова в матче с «Баварией».

Источник: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Сейв российского вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова против мюнхенской «Баварии» включен в число лучших спасений игрового дня в Лиге чемпионов, сообщается в аккаунте турнира в соцсети Х.

Во вторник «Бавария» дома обыграла «ПСЖ» со счетом 1:0. Сафонов отыграл весь матч, совершив семь сейвов. В одном из моментов, который попал в номинацию, россиянин достал мяч из нижнего угла ворот после удара нападающего мюнхенцев Джамала Мусиалы, переведя его в штангу.

Также в число лучших спасений был включен сейв испанского голкипера лондонского «Арсенала» Давида Райи во время встречи с португальским «Спортингом» (5:1).

Бавария
1:0
Первый тайм: 1:0
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
26.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Венсан Компани
Луис Энрике
Голы
Бавария
Ким Мин Джэ
38′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
2
Дайот Упамекано
3
Ким Мин Джэ
19
Альфонсо Дэйвис
6
Йозуа Киммих
8
Леон Горецка
27
Конрад Лаймер
42
Джамал Мусиала
77′
25
Томас Мюллер
9
Гарри Кейн
90′
23
Саша Боэ
10
Лерой Сане
72′
7
Серж Гнабри
84′
11
Кингсли Коман
68′
72′
17
Майкл Олисе
77′
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
57′
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
71′
51
Вильян Пачо
17
Витор Феррейра Витинья
87
Жоау Невеш
10
Усман Дембеле
37′
57′
8
Фабиан Руис
83′
11
Марко Асенсио
33
Уоррен Заир-Эмери
65′
19
Ли Кан Ин
29
Брэдли Барколя
72′
9
Гонсалу Рамуш
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
11
7
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
13
Фолы
10
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
ПСЖ
Лига чемпионов: таблица и календарь