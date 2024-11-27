«Кошмарный вечер для Сафонова и Дембеле». Российский вратарь «ПСЖ» получил оценку от L'Equipe

Статья вышла под заголовком «Кошмарный вечер для Дембеле и Сафонова». Вингер парижан Усман Дембеле оставил команду в меньшинстве, получив вторую желтую карточку на 56-й минуте и получил самую низкую оценку из всех участников матча — 2 балла из 10. Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов допустил результативную ошибку, которая привела к единственному голу в матче, ставшему победным для мюнхенцев, и получил оценку 3.