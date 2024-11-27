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Французский журналист объяснил низкую оценку Сафонова за матч с «Баварией»

Журналист L"Equipe Антуан Момон высказался об оценке игры российского голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, поставленной изданием за матч Лиги чемпионов с немецкой «Баварией» (0:1).

Источник: Getty Images

«Я был на стадионе, также со мной были четыре-пять коллег из L"Equipe. Их выбор оценки игры Сафонова ниже, чем я себе представляю. Конечно, мы помним около шести сейвов Матвея, в том числе очень красивые и важные. Но мы поставили оценку “3” из “10” из-за гола, который он пропустил с углового от “Баварии”. Это серьёзная ошибка, которая напрямую повлияла на исход матча. Если бы “ПСЖ” обыграл “Баварию”, итоговая оценка Сафонова была бы выше. Но по факту эта ошибка стала ключевым моментом матча.

Мы дискутировали на тему игры Сафонова в игре с «Баварией». Он очень хорош на ленточке, но не так хорош в воздухе, на выходах и угловых«, — сказал Момон в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владимиром Четвериком.

Бавария
1:0
Первый тайм: 1:0
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
26.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Венсан Компани
Луис Энрике
Голы
Бавария
Ким Мин Джэ
38′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
2
Дайот Упамекано
3
Ким Мин Джэ
19
Альфонсо Дэйвис
6
Йозуа Киммих
8
Леон Горецка
27
Конрад Лаймер
42
Джамал Мусиала
77′
25
Томас Мюллер
9
Гарри Кейн
90′
23
Саша Боэ
10
Лерой Сане
72′
7
Серж Гнабри
84′
11
Кингсли Коман
68′
72′
17
Майкл Олисе
77′
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
57′
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
71′
51
Вильян Пачо
17
Витор Феррейра Витинья
87
Жоау Невеш
10
Усман Дембеле
37′
57′
8
Фабиан Руис
83′
11
Марко Асенсио
33
Уоррен Заир-Эмери
65′
19
Ли Кан Ин
29
Брэдли Барколя
72′
9
Гонсалу Рамуш
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
11
7
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
13
Фолы
10
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
ПСЖ
Лига чемпионов: таблица и календарь