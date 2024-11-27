Французский журналист объяснил низкую оценку Сафонова за матч с «Баварией»

«Я был на стадионе, также со мной были четыре-пять коллег из L"Equipe. Их выбор оценки игры Сафонова ниже, чем я себе представляю. Конечно, мы помним около шести сейвов Матвея, в том числе очень красивые и важные. Но мы поставили оценку “3” из “10” из-за гола, который он пропустил с углового от “Баварии”. Это серьёзная ошибка, которая напрямую повлияла на исход матча. Если бы “ПСЖ” обыграл “Баварию”, итоговая оценка Сафонова была бы выше. Но по факту эта ошибка стала ключевым моментом матча.