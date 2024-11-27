Бабаян рассказал о трансфере игрока сборной в «Астану», матче с «Челси» и «Астана Арене»

Бабаян рассказал о подготовке к матче с португальским клубом, будущих сборах в декабре и задачах в Лиге конференций.
«Витория» набрала максимальное количество очков, очень стабильная команда, они фавориты в этой игре. Но мы попытались максимально подготовиться. Игра на Суперкубок мы надеемся поможет нам в плане тонуса. Все понимают, что это будет сложный матч.
Что касается будущих сборов. Пока мы не нашли соперника. Куда-то далеко лететь не хочется, рядом найти не получается. «Астана-Арена»? Пока там поле не готово, скорее всего, будем готовится в Алматы.
Можем ли выйти из группы? Изначально, у нас даже задачи выйти в группы не было. Сейчас есть конкретная задача — победить «Виторию». А дальше уже посмотрим".
Кроме того, тренер ответил на слова Кайрата Боранбаева о том, что его клуб не будет выставлять второй состав на еврокубки, как это было в случае с «Астаной»:
«Ответ уже был от руководства. Но мы уже четко обозначили свою позицию. Может они уже заложили бюджет на чартеры. Все зависит от стечения обстоятельств и вы знаете в каком календаре мы находились».
В декабре «Астане» также предстоит сыграть с «Челси». Бабаян отметил значимость и повышенный интерес к этой встрече.
«Все обращается по билетам на “Челси”. Ажиотаж бешеный, я не знаю, где они все поместятся. И это конечно большая реклама для всего казахстанского футбола».
Также наставник столичного клуба высказался об Армане Кенесова и слухах об интересе к Яну Вороговскому из РПЛ:
«Кенесов? Да, это наш футболист, он тренируется с нами. Мы рассчитываем на него в следующем году. Касательно Вороговского, все это на уровне слухов, я не могу это комментировать. Ян готовится к игре».
Напомним, что матч «Астана» — «Витория» пройдет 28 ноября в Алматы на стадионе «Центральный». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по казахстанскому времени.
После трех сыгранных матчей в общем этапе Лиги конференций в активе «Астаны» три очка. Команда Бабаяна занимает 25-место в таблице и на данный момент не выходит в следующую стадию турнира.